Rosa León: "Maestros de la costura' ha sido una medicina, el final de mi tratamiento contra el cáncer" David Saiz 21/03/2019 - 17:00

ECOTEUVE.ES habla con la concursante andaluza, ganadora del programa de La 1

Rosa León se impuso a Isabel en la final de Maestros de la costura. Llevaba toda la vida queriéndose dedicar profesionalmente a la moda pero no había podido, hasta ahora. Primero fue el trabajo y su familia, que tuvo que sacar adelante sola. Después, el cáncer que padeció y que la dejó un año "sin poder hacer nada". "Para mí esto ha sido parte de la medicina, parte del final de mi tratamiento", dice a ECOTEUVE.ES.

Ya puede decir que es ganadora de Maestros de la costura [el programa es grabado]. ¿Se ha quitado un peso de encima?

Imagínate, desde diciembre... No he podido decir nada pero ya, por fin, lo he podido celebrar. Soy muy mala mintiendo, se me nota mucho. Estuve diciendo mucho tiempo que la final no se había grabado todavía.

¿Por qué era tan importante para usted ganar el concurso?

Este mundo siempre me ha encantado, lo que pasa es que no me podía dedicar a ello porque tuve que sacar a mis hijas adelante sola y si lo intentaba y no me iba bien, estaba jugando con el pan de mi casa.

Después de la enfermedad, del cáncer, cuando tienes contacto con la muerte, piensa que este tren no se te puede pasar. Mis hijas me animaron. Monté mi taller y ahora estamos desbordadas. Estoy pensando en coger el local de al lado.

¿El hecho de haber padecido un cáncer hizo que presentarse al programa se convirtiera en algo vital, como empezar de cero?

Sí, totalmente. Pasé un año sin poder hacer nada, con lo activa que yo soy. Para mí ha sido parte de la medicina, parte del final de mi tratamiento. He sido muy feliz en Maestros de la costura. No pensaba que iba a ser tan bonito.

¿Ha salido una Rosa nueva?

Sí, ha sido un antes y un después. Me he metido de lleno en el mundo de la moda y por la puerta grande, ganando Maestros de la costura.

¿Se veía con posibilidades de llegar a la final?

Para nada. Solo quería no salir entre las tres primeras. Me conformaba con ir superando semana a semana.

En el programa también hay piques, bandos... ¿cómo se ha movido en esa parte más de reality?

Bien, había rivalidades, tensión, nervios... pero después del programa todos se solucionaba y ahora nos llevamos muy bien y estamos siempre hablando en nuestro grupo de WhatsApp.

¿Cómo se ha visto por televisión y qué le han parecido los comentarios de los espectadores sobre usted?

Me he visto como una señora mayor, seria y todo el tiempo enfadada. ¡Pero si yo no soy así! Supongo que era por los nervios. Llevaban razón en las redes cuando me decían que era seria y mandona. Salía así.

Si no hubiese ganado, ¿quién le hubiera gustado que lo hiciera?

Isabel, que era la otra duelista y es maravillosa como persona y una gran profesional.

¿Qué proyectos tiene?

Sigo con la fundación impartiendo clases a madres del barrio de las 3000 viviendas. Las quiero formar más profesionalmente para que en la ampliación de mi taller pueda contar con ellas de forma profesional. Y quiero crear prendas sostenibles.. También quiero seguir dando clases y seguir confeccionando.