Eurovisión 2020, cancelado por la crisis del coronavirus

Es oficial. La Unión Europea de Radiodifusión ha decidido cancelar definitivamente Eurovisión 2020 ante la pandemia del coronavirus que ha desembocado en una gran crisis sanitaria en varios países del continente. Así lo ha anunciado este martes la organización a través de un comunicado lanzado en redes sociales.

"Con gran pesar tenemos que anunciar la cancelación del festival", ha destacado la UER en un comunicado, señalando la incertidumbre creada por la expansión del COVID-19 .

Esta drástica decisión sin precedentes llega cuando faltan menos de 60 días para la celebración de la final que estaba prevista para el próximo 16 de mayo. La decisión de la UER se adapta a las medidas decretadas por los gobiernos de los países participantes, así como a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF