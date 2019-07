Netflix suprime la polémica escena del suicidio de 'Por 13 razones'

Netflix ha suprimido la polémica escena del suicidio de Hanna Baker, personaje interpretado por Katherine Langford en Por trece razones en el último episodio de la primera temporada. En la secuencia en cuestión, la joven se corta las muñecas en una bañera.

La compañía ha afirmado en Twitter que de acuerdo al consejo de expertos médicos "hemos decidido con el creador Brian Yorkey y los productores de Por trece razones editar la escena en la que Hannah se quita la vida".

Además, un portavoz de Netflix dijo que "hemos escuchado de muchos jóvenes que Por trece razones los alentó a empezar conversaciones sobre temas difíciles como depresión y suicidio".

