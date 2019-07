Belén Cuesta: "Creíamos que la gente no iba a ver 'Paquita Salas' cuando se estrenó en Flooxer" Marco Almodóvar 8:53 - 15/07/2019 0 Comentarios

Uno de los personajes más entrañables de Paquita Salas es Magüi, la torpe pero encantadora ayudante de la representante de PS Management. El personaje que interpreta Belén Cuesta ha cambiado su vida (y su nombre) en el showroom de Bárbara Valiente (Terelu Campos). "Tiene mucho talento", dice.

Sin embargo, durante el encuentro que la intérprete tuvo con ECOTEUVE.ES horas antes de que se estrenaran los nuevos episodios de la serie en Netflix, Belén recordó cómo fueron los inicios: "Esperábamos que casi nadie viera la serie en Flooxer porque las plataformas estaban empezando".

Sobre Los Javis dice tener una "admiración con confianza". "Beben mucho de todo lo que hay, son las personas que más leen y ven de todo. Estos productos funcionan muy bien porque la gente quiere ver a gente que hablen como ellos", afirma.

¿Cómo defines esta temporada?

Sigue habiendo humor y el punto emocional que tenían las entregas anterior. Una seña que no solo es de Paquita Salas, sino de los Javis. Sí que se hacen reflexiones sobre más temas, pero sigue insistiendo en representar a mujeres que son supervivientes y que están intentando enfrentarse a todo.

Magüi trabaja ahora para Bárbara Valiente, el personaje de Terelu Campos...

Magüi no siente que este trabajo sea su sitio Tiene buena voluntad por aprender y no solo por su personalidad, sino porque necesita el trabajo para sobrevivir. Al contrario que Paquita, Bárbara no acepta como es Magüi. Por eso no le deja llevar sus gafas, le cambian el nombre a Malu porque piensan que es más cool.

¿Cómo ha sido trabajar junto a Terelu?

Ha sido muy guay, un sueño y una gratísima sorpresa. Terelu ha venido con los brazos abiertos y ha sido muy generosa. Me ha sorprendido mucho como persona. Tiene mucho talento, ha entendido todo, cómo era el código del rodaje y lo ha hecho genial.

¿Tenías una imagen diferente a la que tienes ahora de ella?

No. Yo no soy mucho de prejuzgar pero era una persona distante a mí que yo no conocía.

¿Qué te parece la sintonía de Isabel Pantoja?

Es maravilloso que haya querido hacerlo. Que lo haya hecho Isabel es muy representativo porque es una mujer que ha tenido que luchar y reinventarse. Es un poco Paquita en ese sentido.

La serie trata el tema de las redes sociales y los haters. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Tienes?

Todo el mundo tiene. Intento no hacerlos mucho caso porque esta cosa tan inmediata de decirte 'te quiero' o 'te odio' no hay una reflexión. La gente vomita sin reflexionar. Soy más de tener una conversación con alguien.

Cuando estaba en Buenafuente me pasó. A las dos de la mañana había gente que me estaba insultando. Cada uno tiene que autorregularse, no autocensurarse, que yo soy que la gente se sienta libre y diga lo que quiera.

¿Cómo recuerdas los inicios de Paquita Salas en Flooxer?

Cuando echo la vista atrás me emociono y flipo. El otro día hicimos una cena en el bar donde Javier Ambrossi empezó a trabajar y, dijimos: 'Joe, es que hace unos años estábamos aquí con las bandejas atendiendo al personal'.

Ha ocurrido lo mismo que con La llamada. Lo hicimos para nosotros y sin ninguna pretensión. Esperábamos que no lo fuera a ver mucha gente porque aparte de que fuera para Flooxer, las plataformas estaban empezando.

¿Qué ha cambiado ahora con Netflix?

Es verdad que hay más dinero, pero lo más importante es que tenemos el mismo espíritu, la misma libertad y las mismas risas desde el principio.

¿Cuál es el secreto de tu relación con Los Javis?

Lo primero de todo es que hemos sido amigos y luego creo que yo tengo una admiración con confianza y con los que puedo hablar. Los Javis beben mucho de todo lo que hay, son las personas que más leen y ven de todo. Estos productos funcionan muy bien porque la gente quiere ver a gente que hablen como ellos.

¿Te gustaría explotar una nueva faceta como presentadora de televisión?

Yo estuve en Buenafuente como colaboradora [en el programa de La Sexta En al aire]. Me lo pasé muy bien, aprendí y me quité muchos miedos. Yo no sé si ahora me vería presentando. No lo sé. De momento me siento más a gusto en la ficción.