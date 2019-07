Netflix rompe récords con 'Stranger Things 3': 40,7 millones de cuentas han visto la serie en cuatro días

Aunque Netflix no suele revelar este tipo de informaciones, la compañía ha sacado pecho del éxito de la tercera temporada de Stranger Things en los primeros cuatros días desde su estreno el pasado jueves 4.

"¡Stranger Things 3 está rompiendo récords de Netflix! 40,7 millones de cuentas han estado viendo la serie desde su lanzamiento global el 4 de julio, más que cualquier otra película o serie en sus primeros cuatro días. Y 18,2 millones ya han terminado toda la temporada", versa el texto del mensaje lanzado a redes sociales.

Eso sí, el gigante de streaming no desvela cuántos episodios fueron vistos por esos 40,7 millones de cuenta. En cambio, sí menciona que 18,2 de esas cuentas ya han terminado de visionar la temporada completa, es decir, se han visto sus ocho capítulos en tan solo cuatro días.

Para entender este sensacional dato, hay que recordar que el anterior récord lo obtuvo Murder Mystery -según Netflix se alcanzaron 30,9 millones de reproducciones en tres días- y la película Bright, con 11 millones de cuentas.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.