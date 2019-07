Jon Kortajarena se pone el traje rojo y la careta de Dalí: ¿nuevo fichaje de 'La Casa de Papel'? Ecoteuve.es 19:50 - 8/07/2019 | 18:50 - 8/07/19 0 Comentarios

El actor juega con su posible fichaje a la aclamada serie de Netflix

Jon Kortajarena alertó a todos sus seguidores sobre una posible participación en La Casa de Papel. El modelo subió una fotografía a Instagram en la que aparecía vestido con un mono rojo y una máscara de Dalí, característica de los atracadores de Netflix.

El 19 de julio es la fecha elegida para estrenar la tercera tanda de la serie española. Ese día sería justo el que podría aparecer el modelo español interpretando a algún nuevo personaje en la serie producida por Atresmedia en colaboración con Vancouver Media. No obstante, también podría aparecer en la cuarta temporada, ya confirmada por la propia plataforma.

Jon Kortajarena juega con su posible incorporación en La Casa de Papel

Junto al vídeo que subió a su cuenta de Instagram, Kortajarena escribió: "El rojo me gusta. Y mucho...". No obstante, no todo queda ahí ya que ha añadido diversos hashtags relacionados con La Casa de Papel, concretamente, #LCDP, #Netflix y #LCDP3.

Los seguidores del actor y de la serie rápidamente han comentado la publicación. La vecina rubia, siguió el juego del modelo al preguntarle "¿Te puedo llamar Bilbao?". Pero ella no fue la única ya que Úrsula Corberó, una de las protagonistas de La Casa de Papel, también le animó para unirse.