Miguel Herrán ('La Casa de Papel') rompe a llorar en un impactante vídeo en Instagram

El actor, a quien también vemos en 'Élite', critica el postureo de las redes sociales

Miguel Herrán sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que lloraba a lágrima viva. El actor de La Casa de Papel quiso dejar atrás el postureo que abunda en la red social y declaró que no explica la razón de sus lágrimas dado que ni él mismo lo sabe.

El intérprete, que también da vida a Christian en Élite, explicó el motivos de esta publicación tras desconcertar a sus seguidores. Junto a la fotografía, Herrán reivindicó que las personas tienen que mostrarse como son realmente y dejarse de intentar fingir: "Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras".

El actor se revela contra el postureo en las redes sociales

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram" añadía el actor. Asimismo, añadió que "podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes". Esta publicación es una crítica al postureo que se vive en las redes sociales, donde las personas suben sus mejores momentos aunque detrás de la pantalla estén en un mar de lágrimas.