Cristina Castaño, víctima de una estafa: utilizaban su imagen para unas falsas pastillas adelgazantes Ecoteuve.es 17:28 - 5/07/2019 0 Comentarios

"Me han engordado con Photoshop", ha denunciado la actriz a través de Instagram

Cristina Castaño ha sido víctima de una estafa. La actriz, a quien veremos la próxima temporada en Toy Boy, ha denunciado muy enfadada que una falsa marca de pastillas adelgazantes estaba utilizando su imagen para vender sus productos.

La intérprete ha informado de la situación después del aluvión de mensajes que ha recibido en su cuenta personal de Instagram. Las imágenes utilizadas por el faslo medicamento estaban retocadas por Photoshop para que el antes y el después fuera mucho más espectacular.

"Todo es mentira. Estas fotos están trucadas, me han engordado con Photoshop y han usurpado mi personalidad. Emprenderé las acciones necesarias para terminar con esta publicidad engañosa y este delito contra mi imagen", ha dicho.

Cristina Castaño ha dejado claro que jamás ha experimentado una bajada de peso de 20 kilos: "No existen los métodos milagrosos para adelgazar, y menos estas pastillas que están vendiendo utilizando y manipulando mi imagen sin mi consentimiento".

"El único método que existe es dieta sana y deporte. Así que cuidado con estos falsos anuncios que os prometen estar delgadas milagrosamente cuando lo único que quieren es vuestro dinero a costa de engañaros", ha continuado.

Cristina Castaño asegura que irá hasta el final de esta estafa

Por último, Castaño confesó que no parará hasta que se haga justicia: "Alucino con que haya alguien al otro lado del ordenador que sea capaz de hablar por mí, engordar fotos mías y mentir de esa manera a chicas jóvenes. En los tiempos que estamos... Espero que no os lo hayáis creído muchas y no se hayan embolsado dinero a nuestra costa".