J.A. Bayona dirigirá la serie de 'El señor de los anillos' para Amazon

J.A. Bayona dirigirá la serie de El señor de los anillos que podrá verse en Amazon. El cineasta español (Jurassic World y Un monstruo viene a verme) se pondrá al frente de los dos primeros episodios de la precuela basada en el mundo creado por el escritor J.R.R. Tolkien

"Tolkien creó una de las más extraordinarias e inspiradoras historias de todos los tiempos, y como fan es un honor y una alegría unirme a este maravilloso equipo. No puedo esperar a que el público de todo el mundo descubra las maravillas de La segunda era con una historia nunca vista", ha dicho Bayona a Deadline.

"El alcance y la amplitud de la capacidad de creación de J.A. Bayona encaja perfectamente con nuestros ambiciosos planes para The Lord of the Rings. Es apasionado y colaborador, un visionario que ha creado emocionantes historias originales junto a su increíble compañera de producción, Belén", ha declarado Jennifer Salke, Directora de Amazon Studios.

"Estamos encantados de que J.A. y Belén se unan a la comunidad mientras continuamos desarrollando esta serie épica", añaden, por su parte, los escritores JD Payne y Patrick McKay.

J.R.R. Tolkien created one of the most extraordinary and inspiring stories of all time. I can't wait to take audiences around the world to Middle-earth and have them discover the wonders of the Second Age, with a never before seen story.https://t.co/imSFOSh5MJ