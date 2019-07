Críticas a 'Paquita Salas' por mofarse en una promo de Thalía y Juan Antonio ('OT 2017'): "No se comía una mierda" Ecoteuve.es 3/07/2019 - 17:49 0 Comentarios

El concursante y su compañera Marina Jade denuncian la burla en redes

Paquita Salas ha vuelto por todo lo alto con el exitoso estreno de su tercera temporada en Netflix. Lo que nadie esperaba es que la serie se viera envuelta en una gran polémica a raíz de una promo que ha lanzado la plataforma de pago a través de Youtube.

En ella, Noemí Argüelles, personaje que interpreta Yolanda Ramos en la ficción, aparece convertida en toda una experta en redes sociales y da a sus seguidores algunos consejos para triunfar en Internet. Sin embargo, la protagonista de la serie realiza en la pieza algunos chistes que han sido condenados por muchos fans de Operación Triunfo.

"Las redes son fantasía e ilusión. Nos han dado un don con las redes de poder ser quien te imagines que quieras ser. Mira Thalía, de OT. Esa chavalina no se comía una mierda. Me dijo: Noemí, tengo menos gusto que Juan Antonio, también de OT. ¿Y qué pasa? La crackeó un turco. Viral. Thalía viral... El turco era yo", asegura Argüelles en una mofa a dos de los concursantes de su edición (2017) que menos éxito han tenido.

Enseguida, muchos seguidores del talent musical de TVE han rechazado estas bromas llegando a convertir los nombres de Juan Antonio y Thalía en Trending Topic. A estas quejas se han unido el propio Juan Antonio y su compañera de Academia Marina Jade, que han lamentado en sus perfiles lo sucedido. "El humor deja de ser humor cuando te refieres a otras personas de una manera despectiva y perdiendo el respeto", empezó diciendo la granadina.

"Una actriz que no trabaja es una superviviente'. Os creí. Pero sí dices que una cantante que no tiene tanto curro 'no se come una mierda'. Pues os recuerdo que vosotros cambiasteis de profesión básicamente por lo mismo, porque como actores terminasteis detrás de una barra", escribió Juan Antonio en un mensaje a Javier Calvo, uno de los creadores de la serie y que además fue su profesor en OT 2017.

El cineasta respondió enseguida a su exalumno informándole de que él no estaba detrás de esta promo: "¡Hola, Juan Antonio! Nosotros no escribimos ni dirigimos la piezas de marketing, lo hace el equipo de Netflix. De todas formas, seguro que ellos lo han hecho con todo el amor y desde la psicología de un personaje concreto que suele decir cosas incorrectas. Hablaré con ellos", aseguró Calvo antes de que el cantante confirmara que ambos habían hablado por teléfono y resuelto sus diferencias.

El humor deja de ser humor cuando te refieres a otras personas de una manera despectiva y perdiendo el respeto. https://t.co/0Kxb2Lc5m0 — Marina Jade (@MarinaJade) 3 de julio de 2019

Después de estar hablando con @javviercalvo me ha explicado el proceso de grabación y quería pedirle disculpas por que yo pensé que salía de el pero me ha dicho que no.

Perdón si alguien se sintio incómodo no fue mi intención. ???? — Juan Antonio (@juan_antonio) 3 de julio de 2019

¡Hola, Juan Antonio! Nosotros no escribimos ni dirigimos la piezas de marketing, lo hace el equipo de Netflix. De todas formas, seguro que ellos lo han hecho con todo el amor y desde la psicología de un personaje concreto que suele decir cosas incorrectas. Hablaré con ellos. ? — Javier Calvo ?????????? (@javviercalvo) 3 de julio de 2019