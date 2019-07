Los Javis y su reunión con Isabel Pantoja: "Siempre tenemos una propuesta bajo el brazo. Tontos no somos" Marco Almodóvar 12:19 - 4/07/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a los creadores de 'Paquita Salas' por su tercera temporada

"¿Un cameo de un político? Revilla y sus anchoas se llevarían bien con Paquita"

Ven "difícil" regresar a 'OT' confían en recuperar 'Física o Química': "En algún momento volverá"

Los Javis están de vuelta con Paquita Salas. "Es la temporada más madura y luminosa", dice Javi Calvo sobre los nuevos capítulos en los que nos regalan una maravillosa actuación de Terelu Campos como Bárbara Valiente. "Es muy profesional y súper cercana", asegura Javier Ambrossi.

"Es una temporada sobre reinventarse", resumen ambos. Y la primera que se reinventa es Isabel Pantoja, que pone voz a la sintonía de la serie. ¿Cómo surgió la colaboración con la tonadillera? "Somos muy fans de ella y una persona en común organizó una cita. Nosotros, que tontos no somos, llevamos una propuesta bajo el brazo".

Otro de los temas de la conversación con ECOTEUVE.ES fue su participación en la nueva edición de OT. "Está complicado", responden, aunque sin cerrar las puertas. "Estamos centrados en nuestra faceta de creadores". Su próximo proyecto, el biopic de La Veneno.

¿Los nuevos capítulos tienen mayor componente dramático?

Javier Ambrossi: No es así. No medimos a la comedia y al drama desde guion o dirección. Nos sale del corazón y el personaje es quien nos guía. Eso depende mucho del espectador, ya que habrá quien vea comedia donde hay drama y al revés. Siempre nació como una comedia dramática emocional desde el capítulo 1.

Javier Calvo: La parte emocional la hemos hecho muy bien, pero no nos olvidemos que es desternillante todo: Yolanda Ramos, el mundo de los influencer... De hecho, creo que es la temporada más divertida de todas, pero que tiene más madurez y es más luminosa. Paquita se reinventa y se enfrenta a un mundo nuevo.

¿De dónde salen los golpes de humor?

J.C.: Cuando escribimos, improvisamos mucho en la habitación. También lo hacemos en el combo, que se te ocurre una frase y la gritas y, en otras ocasiones, son los propios actores. Nosotros les potenciamos que se vuelvan locos. De esas situaciones delirantes, sale lo mejor.

J.A.: Hay homenajes constantes de vídeos que vemos en YouTube en bucle: de Manuela Trasobares a Sa matao Paco, de APM...

¿Qué visión tenéis de los haters en redes sociales?

J.C.: Cuando no son necios que insultan en las críticas se produce un debate interesante. No tenemos que saberlo todo y para eso están las redes, si hay alguien que nos lo puede mostrar...

J.A.: Cuando eres un personaje conocido ni siquiera el debate va contigo. Tu eres un símbolo: 'Pues Los Javis deberían hacer esto'. Tú representas una forma de ser en la cabeza de esa persona. El error muchas veces es tomártelo a lo personal.

Últimamente, estáis muy activos políticamente hablando.

J.C.: Estamos en un momento político y social muy importante en el que hay una amenaza clara y que gente que nunca se hubiera metido en política como somos nosotros hemos visto la necesidad de hacerlo porque siento mis derechos amenazados. Es el momento para significarse o alzar la voz.

¿Os veis en algún partido político?

J.C.: ¡Nooo!

J.A.: Paquita dijo que le habían llamado del PSOE para llevarse el PS.

J.C.: Me metería en el partido de la amistad, como decía Lola Flores.

¿Habéis estudiado algún cameo con algún político?

J.C.: No, pero tengo ganas a proponérselo a alguno.

¿A quién?

J.C.: A muchos.

J.A.: Revilla y sus anchoas se llevarían muy bien con Paquita...

¿Haríais un cameo vosotros mismos?

J.A.: No, por favor. Paquita es un lugar para otros.

J.C.: Salen nuestras voces pero no diremos dónde.

¿Cómo habéis conseguido que Isabel Pantoja, otra superviviente más, pusiera su voz a la sintonía?

J.A.: Los cameos, los personajes pequeños y las sintonías todo es por algo. Es una temporada sobre reinventarse: Terelu, Pantoja, nuevas oportunidades. Isabel quería conocernos porque la había llegado que somos fans y que le gustaba nuestro trabajo.

J.C.: Nosotros le propusimos la canción y ella propuso conocernos. Una persona en común nos juntó. Somos muy fans y nosotros siempre tenemos una propuesta bajo el brazo. Tontos no somos.

J.A.: La serie tiene un respeto a los iconos de la cultura de nuestro país de todos los tiempo y creo que eso se agradece porque se sabe que te vamos a cuidar. Por eso creo que mucha gente se suma a esta locura.

¿Qué tal ha sido dirigir a Terelu Campos?

J.C.: Muy bien. Un gusto. Lo ha hecho genial. A mí me ha sorprendido su profesionalidad, pero sobre todo su talento.

J.A.: Muy profesional y súper cercana. Le ha gustado mucho hacerlo.

En uno de los capítulos se habla de la vuelta de Física o Química. ¿Sería factible?

J.C.: Sí, claro, de hecho en esta temporada tan nostálgica, en algún momento FOQ volverá y ahora que estamos en Atresmedia... Y si vuelve, Fer tiene que estar.

¿En qué fase está el biopic sobre La Veneno?

J.C.: Ahora mismo estamos en fase de escritura. Va a ser una serie grande. Pinta muy bien.

¿Vais a estar en la nueva edición de Operación Triunfo?

J.C.: Ahora estamos trabajando con Atresmedia y con Netflix, entonces OT este año lo veo complicado, pero sí me gustaría volver porque ha sido de los proyectos que más feliz me han hecho en toda mi carrera.

J.A.: A mí me encanta la tele y me encantaría hacerlo todo. Es verdad que Javi y yo hemos abierto nuestra productora y estamos más centrados como creadores. Ahora toca seguir aprendiendo y mejorar.

J.C.: Le hemos dado una oportunidad a nuestra faceta de creadores y guionistas, que es lo que somos.

J.A.: Si no le echamos tiempo, no vas a ningún lado. Y escribir, tener ideas, necesitas espacio. Es trabajo y a veces hacer otras cosas a la vez, te hace sufrir y cuesta. Ahora mismo estamos comprometidos con esto, que no quiere decir que el año que viene me veas de profesor. De momento, me apetece escribir y dirigir.