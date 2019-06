Álex Pina, el cerebro de La casa de papel: "Abrir una serie cerrada nos daba vértigo" David Saiz 20/06/2019 - 17:39

ECOTEUVE.ES habla con el responsable de la serie, la más vista en Netflix en lengua no inglesa

"Hay que competir de tú a tú con las ficciones de EEUU, pero desde nuestro lado", dice

"Antes grabábamos un episodio en 12 días y ahora, en 22", comenta el productor

La casa de papel vuelve el 19 de julio con el estreno de su tercera temporada, la primera bajo el control de Netflix. Las otras dos nacieron y se emitieron en Antena 3, aunque la serie estalló internacionalmente tras su difusión en la plataforma de streaming.

"Teníamos una serie cerrada, con unos tíos millonarios y escondidos. Volverlos a meter en la boca del lobo era muy complicado. El único motor era el emocional. Robar algo en términos económicos sin la parte emocional era un suicidio", reconoce el productor Álex Pina en conversación con varios medios, entre ellos ECOTEUVE.ES.

Pina es el cerebro de la serie -también estuvo detrás de Vis a vis- y ahora es el fichaje estrella de Netflix, que lo ha contratado en exclusiva para el desarrollo de nuevos contenidos. La otra cabeza pensante de La casa de papel es Javi Gómez, coordinador de guiones. "Hablamos mucho sobre cómo reabrir la serie y qué tipo de golpe dar", recuerda. "Queremos que el espectador se alegre de que hayamos vuelto". Para eso, el reto era "encontrar una buena razón" que justificase el regreso de la banda. "Nos daba vértigo abrir una serie cerrada", admite Pina.



Lea también: De 'La casa de papel' a 'Stranger Things': todos los estrenos de Netflix en julio

"Antes grabábamos un episodio en 12 días y ahora, en 22"

La tercera temporada de La casa de papel está compuesta por ocho capítulos de 50 minutos en vez de los 70 que duraban las dos primeras tandas. Menos duración pero mucho más presupuesto para el rodaje. "Antes tardábamos 12 días en grabar un capítulo y ahora, 22. Hemos aumentado un 80% el tiempo que empleamos para la grabación de cada episodio", comenta.

Los cambios se han reflejado a la hora de diseñar la temporada y escribir los guiones. "Ahora tenemos menos límites. Habíamos trabajado constreñidos por un tema de producción y ahora nos hemos resarcido con una estructura más libre, pero sin saltarnos el ADN de La casa de papel".

"La casa de papel tiene una identidad española que es parte de su éxito"

La trama principal de la tercera temporada vuelve a situarse en Madrid. A pesar del éxito arrollador de la ficción en todo el mundo, el equipo ha evitado caer en la tentación de trasladar la acción a un escenario más internacional.

"La casa de papel tiene una identidad española que es parte de su éxito", dice el máximo responsable de la serie. "Hay 700 millones de hispanohablantes. y eso hay que defenderlo. Hay que competir de tú a tú con las ficciones de EEUU, pero desde nuestro lado".

La casa de papel es la serie de habla no inglesa más vista de Netflix. "Siento que es muy importante para ellos", reconoce Pina. "Está muy valorada", remarca. Lo que no se sabe es si la plataforma cerrará la serie para siempre tras la emisión la tercera temporada o sentirá el impulso de estirarla. "Tenemos un segundo arco narrativo que no se va a alargar por una cuestión mercantil", asegura Pina. "Vamos a contar lo que tengamos que contar en el menor tiempo posible".

Najwa Nimri, el gran fichaje de 'La casa de papel'

La tercera temporada de La casa de papel llega con novedades. Najwa Nimri se incorpora a la serie para dar vida a la policía Alicia Sierra. Con ella se incorporan Hovik Keuchkerian (Bogotá), Fernando Cayo (Tamayo) y Rodrigo de la Serna (El Ingeniero).

Todos ellos se unen a Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Río), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví) Juan Fernández (Coronel Prieto) y Mario de la Rosa (Suarez).