La reacción de David Cantero a su 'escena sexual' en 'Señoras del (hampa)': "Habrá gente que lo haga"

El presentador de informativos, objeto de deseo de Toni Acosta en la serie de Telecinco

Señoras del (hampa) ha aterrizado con éxito en Telecinco. La histriónica comedia logró un gran 20,9% de share y casi 3 millones de espectadores convirtiéndose en el mejor estreno de ficción de la cadena de esta temporada. La serie ha causado sensación y uno de sus momentos más comentados llegó a los pocos minutos de capítulo con Toni Acosta como protagonista.

Mayte, personaje al que interpreta la actriz tinerfeña, se presenta ante los espectadores con una escena subida de tono en la que aparece masturbándose mientras ve en su móvil a David Cantero presentando Informativos Telecinco. La secuencia revolucionó las redes sociales, donde más de uno y de una confesó sentirse identificado con la protagonista de la ficción.

David Cantero no ha tardado en reaccionar al momentazo de la serie en el que se ha visto involucrado de manera involuntaria: "Me sorprendió cuando me dijeron que había una escena subida de todo de la que yo formaba parte. Habrá gente que haga esas cosas...", empezó comentando entre risas el periodista en palabras al blog Que no salga de aquí.

El presentador, tras ver las imágenes, bromea diciendo que la señora del (h)ampa a la que da vida Toni Acosta "es una mujer bien informada". "No me molesta, me parece una escena simpática e incluso hiperrealista si me apuras", declara Cantero, que no desconoce los motivos por los que le eligieron a él y no a otro rostro de Telecinco para este 'cameo'.

David Cantero confiesa que se siente totalmente alejado del éxito que tiene entre sus espectadores: "Me han llamado el George Clooney el Richard Gere, pero yo vivo tan ajeno a esas cosas... que me da igual. No soy nada coqueto y me arreglo sólo para el informativo. El resto de mi vida soy un gañán absoluto que me preocupo poquísimo de gustar o llamar la atención. Intento siempre pasar desapercibido", reconoce.

David Cantero: "Se me da bien escribir sobre sexo"

En su entrevista, David Cantero desvela que hace unos años se planteó escribir una novela erótica, una idea que descartó cuando este género comenzó a ponerse de moda. "Me cansa que las cosas se pongan de moda. Ahora se está todo el día hablando de sexo y tendencias sexuales... A lo mejor algún día lo hago, se me da bien escribir sobre sexo", admite.