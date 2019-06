El regreso a televisión de Irene Escolar: "Estoy en deuda con las mujeres eclipsadas de la República" Merce Moreno 18/06/2019 - 9:51 0 Comentarios

Llevaba unos años alejada de la pequeña pantalla pero, como ella dice, "se estaba reservando para cuando llegase esa oportunidad". Irene Escolar vuelve a la televisión protagonizando Dime quién soy, la nueva serie de Movistar+ basada en la novela homónima de Julia Navarro.

Dará vida a Amelia Garayoa, una mujer que huye de España durante la Guerra Civil, abandonando a su marido y a sus hijos. "Es una mujer mucho más valiente que yo. Es una heroína", confiesa la actriz a ECOTEUVE.ES. "Yo estaba en deuda con todas esas mujeres de la República a la que los hombres han eclipsado".

¿Cómo afronta este proyecto?

Me estaba reservando hasta que me llegase esta oportunidad. Una va marcando su camino con las apuestas que hace y yo aposté por el teatro, pero sabiendo que barajaba otras experiencias. Sin las herramientas que me ha dado el teatro, no estaría preparada para este proyecto. Eso sí: las herramientas las tengo, pero luego a ver cómo las uso.

El de Amelia Garayoa es un personaje femenino muy potente...

El proyecto es ella, porque gira en torno a la vida de esta mujer. Me da la sensación de que requiere que yo aparque mi vida durante los próximos 8 meses. Eduard Cortés [director de la serie] y yo llevamos casi 3 meses preparándonos hasta estar agotados. Si nos preguntas dónde está Amelia en el capítulo 5, secuencia 5, te lo sabríamos decir con exactitud.

¿Cómo ha sido ese trabajo previo de guion, producción ?

El hecho de que yo haya podido tener una parte tan activa en ese proceso ha sido gracias a Eduard Cortés. Lo digo como algo bueno porque es la primera vez que esto me ocurre, que un director realmente se quiera sentar a trabajar y hacer una dramaturgia. Ese intercambio de ideas, de caer en un pozo y salir de él es la forma de trabajar.

Dijo que en este proyecto aprendería idiomas y viajaría mucho.

Estoy aprendiendo ruso, alemán La serie me va a dar la oportunidad también de viajar a Budapest, que estaremos ahí tres meses rodando.

¿Cuál es el mayor reto al adaptar esta novela a la televisión?

Lo primero, el personaje de Amelia. También el hecho de que hay personas reales que han vivido todo este período histórico. Lo bonito de la novela es cómo ella va pasando a cada lugar, cómo la vida le va llevando a vivir todas estas circunstancias históricas.

¿Genera presión llevar el peso de toda la serie?

Hice Un otoño sin Berlín y también llevaba ese peso. Aunque no es lo mismo, porque eso era una película y esto es como hacer nueve, esa sensación ya me la ha dado la experiencia. Por supuesto que tengo una responsabilidad, pero es algo que no me bloquea. Soy consciente y ahora lo que quiero es transitarlo bien.

¿Cree que tendrá que cambiar el 'chip' del teatro a la televisión?

Creo que hay una mala concepción del teatro, que se entiende como algo antiguo, en lo que la gente va con trajes de época y pone la voz engolada. Yo trato de hacer un teatro cercano, del siglo XXI. La energía de la televisión es distinta, eso sí. Tienes la suerte de no tener que llegar al público de forma tan clara (técnica vocal, dicción). Una vez, Amparo Baró me contó que nunca hacía nada diferente: ni en cine ni en teatro. Yo creo que es un cliché eso de que hay que cambiar el registro.

¿Con qué se identifica del personaje de Amelia Garayoa?

Es una mujer mucho más valiente que yo. Es una heroína. Yo soy un bonito canalizador, pero no soy como ella. Las mujeres de la República no se han retratado en la ficción como es debido. Son filósofas, universitarias, inteligentes y con opinión política. Yo estaba en deuda con esas mujeres que tenían ganas de tomar las riendas de su vida y no pudieron, porque fueron eclipsadas por los hombres de la Generación del 27.