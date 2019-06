Lena Headey reconoce que esperaba un final "mejor" para Cersei en 'Juego de Tronos': "Me quedé un poco destrozada" Ecoteuve.es 17/06/2019 - 13:40 0 Comentarios

El desenlace para su personaje decepcionó a muchos seguidores de la ficción

El final de Juego de Tronos sigue dando de qué hablar un mes después de su lanzamiento en HBO. El desenlace no convenció a la mayoría de sus seguidores, que lanzaron una petición en Change.org para que los responsables de la ficción vuelvan a grabar la octava y última temporada. Tal es el enfado, que esta solicitud lleva ya más de un millón y medio de firmas recogidas.

¡ATENCIÓN! Esta noticia contiene SPOILERS.

No obstante, el desenlace de la serie no sólo ha dejado insatisfechos a los espectadores, sino que también a alguno de sus actores protagonistas. Es el caso de Lena Headey, que ha reconocido que esperaba un sino diferente para el personaje de Cersei Lannister: "Diré que quería una muerte mejor", confiesa a The Guardian.

"Obviamente sueñas con tu muerte. Podrías irte de cualquier manera en esta serie. Así que estaba un poco destrozada. Pero creo que no podrían haber complacido a todos. Sin importar lo que hicieran, creo que iba a ser una gran caída desde la cima", siguió explicando sobre su última escena en la serie.

Después de que Daenerys perdiera el juicio y arrasara con Desembarco del Rey, Cersei terminó abrazada a Jaime Lannister en una de las criptas de la Fortaleza Roja. Allí murieron sepultados por la caída de los muros del castillo. En alguna entrevista anterior, Headey había asegurado que siempre había esperado un "gran enfrentamiento o pelea con alguien" con la que se despidiera de este malvado personaje.

El dineral que ganó Cersei por mirar por una ventana

La participación de Lena Headey en los últimos episodios de Juego de Tronos decepcionó a muchos espectadores que esperaban que la gran villana de Poniente tuviera un protagonismo a la altura de lo que ha sido su personaje a lo largo de todas las temporadas. Cersei tuvo poca notoriedad en el desenlace de la serie y sus apariciones eran completamente pasivas, aparentando planear un gran plan contra Daenerys que jamás llegó a ejecutar.

Pero, trama aparte... ¿es tan irrelevante el papel de Cersei en la última temporada? ¿Cuánto tiempo apareció en pantalla? ¿Cuántas palabras dijo? ¿Fueron tan pocos los diálogos que tuvo?

De las 6 horas, 48 minutos y 18 segundos que dura toda la octava temporada, Lena Headey aparece en pantalla un total de 25 minutos y 15 segundos, según un análisis realizado por ECOTEUVE.ES. De esta forma, la actriz apenas sale en un 6,18% del metraje total de los seis capítulos que conforman la octava temporada.

El personaje de Cersei se deja ver con vida en sólo tres de los seis episodios de la tanda. A esto habría que añadir el plano que protagoniza en la breve escena del último capítulo en la que Tyrion encuentra su cadáver junto al de Jaime bajo los escombros. En total, la mayor de los Lannister participa en 8 escenas, siendo una de ellas la gran secuencia del asalto de Daenerys a la capital de los Siete Reinos.

La temporada final de Cersei cabe en medio folio

Si el tiempo que aparece en escena llama la atención por lo escaso que es, más impactante aún es saber la extensión del texto que pronunció en las diferentes secuencias que protagonizó.

Lena Headey dijo un total de 326 palabras, una cifra irrisoria para un papel de tal calibre. Para que nos hagamos una idea, ese texto ocuparía poco más de medio folio. La propia actriz desveló en una entrevista que tan sólo estuvo presente en 15 días de rodaje de todo el año que tardaron en grabar el final de la serie. En comparación, la Batalla de Invernalia (del 8x03) llevó 55 días de rodaje.

Capítulo 1: Dos escenas

Tiempo total: 4 minutos y 41 segundos

Palabras pronunciadas: 125

Capítulo 4: Dos escenas

Tiempo total: 9 minutos y 58 segundos

Palabras pronunciadas: 83

Capítulo 5: Tres escenas

Tiempo total: 9 minutos y 19 segundos

Palabras pronunciadas: 118

Capítulo 6: Una escena

Tiempo total: 1 minuto y 17 segundos

Palabras pronunciadas: 0 (está muerta)

Resumen Final

Tiempo total: 25 minutos y 15 segundos

Palabras pronunciadas: 326

¿Cuánto ha ganado por minuto y por palabra?

A lo largo de los últimos meses, varios medios estadounidenses han ofrecido diferentes cifras los espectaculares salarios de los actores de Juego de Tronos. Por un lado, según informó Variety, Emilia Clarke (Daenerys), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime), Peter Dinklage (Tyrion), Kit Harington (Jon Nieve) y Lena Headey (Cercei) compartían caché y han sido los mejor pagados de la serie. Cada uno de ellos se habría embolsado por capítulo 500.000 dólares, actualmente unos 447.000 euros al cambio.

De ser ciertas estas cifras, y teniendo en cuenta que Lena Headey ha participado en sólo tres capítulos de la tanda, la actriz habría obtenido 1,5 millones de euros por su trabajo en la octava temporada, aproximadamente unos 1.341.000 euros. Por tanto, haciendo una sencilla operación, obtenemos que la intérprete habría ganado unos 4.113 euros por palabra pronunciada y unos 53.640 euros por minuto en pantalla en la temporada final de la ficción.

No obstante, The Hollywood Reporter aportó unas cantidades diferentes. Según el portal americano, los cinco principales protagonistas supuestamente negociaron un aumento de sueldo para la última temporada haciendo que su salario aumentara hasta los 1,2 millones de dólares por episodio. Así pues, Lena Headey habría cobrado 3,6 millones en la última tanda, unos 3,2 millones de euros al cambio. Con estas cifras, Lena Headey habría ganado 9.816 euros por palabra y 128.000 euros por minuto ante las cámaras.

En definitiva, la intérprete que da vida a Cersei Lannister ha obtenido probablemente uno de los contratos más rentables de la historia. Eso sí, hay que tener en cuenta que, pese a su éxito mundial, el reparto de Juego de Tronos no ha sido el mejor pagado de la televisión.

Este logro recae en manos del elenco de The Big Bang Theory -serie que también ha llegado recientemente a su final-, donde sus cinco protagonistas se han llegado a embolsar hasta 1 millón de dólares por capítulo. Además, no hay que olvidar que las temporadas de esta exitosa comedia estaban compuestas de 24 capítulos, por lo que el salario de sus actores ha alcanzado límites estratosféricos.