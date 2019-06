Juan Diego Botto y Marta Milans lideran el reparto de 'White Lines', la nueva serie de Álex Pina en Netflix Ecoteuve.es 13/06/2019 - 12:06 0 Comentarios

La ficción del creador de 'La casa de papel' arranca su rodaje en las Islas Baleares

Netflix ha anunciado hoy el comienzo del rodaje de su nueva serie original White Lines y ha confirmado su reparto. La ficción, que contará con 10 episodios de 60 minutos, está escrita por Álex Pina y se ha empezado a rodar en diferentes localizaciones de las Islas Baleares, como Mallorca e Ibiza.

El rodaje de White Lines, que finalizará el próximo mes de octubre, cuenta con un reparto encabezado por Laura Haddock (Guardianes de la Galaxia, Transformers: El último caballero), Marta Milans (Shazam, El embarcadero), Juan Diego Botto (Buena conducta), Nuno Lopes (Saint George, Las líneas de Wellington), Daniel Mays (Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio, Rogue One: Una historia de Star Wars), Laurence Fox (Victoria, Lewis) y Angela Griffin (Turn Up Charlie, The Detail).

Álex Pina es además productor de esta nueva ficción junto a Cristina López Ferraz, de Vancouver Media (La casa de papel) y Chris Croucher. Andy Harries y Sharon Hughff, son los productores ejecutivos para Left Bank Pictures (The Crown). White Lines estará dirigida por Nick Hamm, Luis Prieto y Ashley Way.

Así es White Lines, la nueva serie de Álex Pina

Escrita por el creador de La casa de papel, Álex Pina, quien también es el showrunner de la serie. White Lines cuenta la investigación que emprende una mujer cuando su hermano, un legendario DJ de Manchester, aparece muerto 20 años después de haber desaparecido en Ibiza. Su búsqueda la arrastrará a un mundo de discotecas y mentiras que le obligará a enfrentarse a su propio lado oscuro en un lugar donde la gente vive al límite.