Hazal Kaya ('El secreto de Feriha'): "España es muy similar a Turquía, me gusta mucho su gente" Ecoteuve.es 19:50 - 11/06/2019 0 Comentarios

La protagonista de la serie turca habla para ECOTEUVE en su visita a España

"Los artistas deben crear conciencia sobre temas sociales", reflexiona

"'El secreto de Feriha' es como un cuento de hadas moderno", valora la actriz

Hazal Kaya es una de las actrices más reconocidas de la ficción turca. Los espectadores la están conociendo gracias a su papel protagonista en El secreto de Feriha, que se emite en Nova de lunes a viernes a partir de las 21.15.

En este drama interpreta a Feriha, una joven de familia humilde que no se conforma con la vida que tiene. Al conseguir plaza en una universidad y abrir sus horizontes, comienza un doble juego: ocultar a sus nuevos amigos su origen y fingir tener un estatus que no es.

Lea también: Visitar la mansión de 'Sila' o pasear por 'Fatmagül': el turismo de series, un fenómeno en Turquía

Nacida el 1 de octubre de 1990, la intérprete turca Hazal Kaya, con su primer papel protagonista, llegó a la televisión en el año 2007. Sería en 2008 cuando lograría un hueco indiscutible en el panorama audiovisual turco como parte del elenco del próximo estreno del canal temático: Amor prohibido.

Turquía, Asia, Latinoamérica El secreto de Feriha es un drama muy conocido. ¿Qué siente cuando ves todo este reconocimiento?

¡Por supuesto que estoy muy feliz! Me siento muy orgullosa y contenta de todo el éxito que está cosechando en todo el mundo, es increíblemente emocionante. Me conmueve que Feriha haya podido alcanzar al público tan lejos de mi país y que, además, pudieran acogerla en sus casas. Espero que los espectadores españoles la lleguen a disfrutar mucho.

Es conocida a nivel internacional por haber interpretado personajes tan reconocibles como Nihal Ziyagil (Amor prohibido) o la propia Feriha Yilmaz (El secreto de Feriha). ¿Son los dos papeles más importantes en su carrera?

Me ha encantado interpretar a las dos, eran muy diferentes entre sí. Actuar es un largo camino y espero, y deseo, que pueda tener más papeles así, que me den un gran impulso como actriz.

La ingenuidad y soledad de Nihal me fascinaron, lo tenía todo a nivel material, pero le faltaba amor desde que era pequeña. De hecho, mientras luchaba con las profundas cicatrices que le provocó el hecho de crecer sin madre, cayó en un amor apasionado que le provocó más heridas. Me encantó ver evolucionar a esa niña pequeña en el dolor y en el amor.

En el caso de Feriha, ella no tenía mucho dinero pero era más fuerte. No eran tan frágil y sensible como Nihal, había desarrollado así un mecanismo de defensa. El amor también atrapó a Feriha, profundamente, y al caer en él, se enredó en más y más mentiras. Esa lucha entre lo que siente y su familia fue lo más me intrigó de ella.

¿Cuál es el secreto del cariño que está teniendo El secreto de Feriha en Nova?

Creo que es un cuento de hadas moderno, a todos nos encantan esas historias y es universal. La trama podría parecerle a alguien sencilla, pero lo cierto es que se basa en las emociones y, como el amor, significan lo mismo en todo el mundo. El éxito internacional puede haber venido por eso mismo: por unos conflictos tan genuinos y sinceros.

¿Por qué cree que la historia de Emir y Feriha es tan especial?

Es un amor complicado, ambos personajes pertenecen a mundos diferentes. Las mentiras de Feriha hacen que su relación con Emir sea difícil. Las mentiras de Feriha que dijo al principio de la relación crecieron e hicieron que fuera aún más complicado... Incluso si resuelven sus problemas con el estatus social al que pertenece cada uno, Emir y Feriha tenían un conflicto aún mayor: la confianza.

¿Qué recuerda de ese rodaje? ¿Alguna anécdota o momento?

Hay tanto que no puedo elegir qué decir [risas]. Si tuviera que contarte uno brevemente sería el momento en que se rodó la escena de Emir llevándose a Feriha, que vivía en el sótano y tenía que mirar a Estambul, en un viaje en helicóptero para que viera la zona desde arriba y tenía mucho miedo. Fue muy difícil para mí subir al helicóptero.

Algo que se preguntan mucho los fans españoles es cómo fue para usted rodar con intérpretes como Ça?atay Ulusoy (Medcezir, Emir en El secreto de Feriha) y Beren Saat (Fatmagül, Bihter en Amor prohibido? ¿Cómo lo recuerda?

Son dos actores muy profesionales y les aprecio muchísimo.

Muchos de sus proyectos son de carácter social

¡Sí! Considero que un artista deber crear conciencia sobre los temas sociales que necesiten atención. Tenemos muchos seguidores y, si nos involucramos, podemos ser útiles.

¿Qué tiene que tener un personaje para que lo acepte? ¿Cómo se enfrenta una actriz a la fama y al reconocimiento?

Cuando leo un guion, lo veo todo por primera vez como un todo. Valoro el productor, el director, el guionista aunque lo más importante para mí es que me emocione, o no, el personaje. Antes de pensar si la serie será un éxito o qué es lo que me hará ganar, me escucho y si me remueve interpretarlo, le doy un vistazo a los otros factores antes de aceptarlo.

¿Le gustaría trabajar en otros países, fuera de Turquía?

Por supuesto que me encantaría. Estoy todavía trabajando con mi mánager

¿Qué es lo que más te gusta sobre nuestro país?

¡Amo España y disfruto mucho recorriendo el país! Es una tierra increíble. Lo que más me gusta es la gente. ¡Sois muy similares a nosotros y tan amables!. ¡Os quiero a todos!