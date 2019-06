Movistar+ estrenará el 13 de septiembre la serie sobre Pablo Ibar con Miguel Ángel Silvestre Ecoteuve.es 7/06/2019 - 19:49 0 Comentarios

'En el corredor de la muerte' está basada en la historia del español condenado a cadena perpetua en EEUU

Un asesinato, tres víctimas y un hombre acusado de ser el responsable. En el corredor de la muerte, la serie basada en la historia de Pablo Ibar, ya tiene fecha de estreno en Movistar+. La plataforma lanzará la ficción que protagoniza Miguel Ángel Silvestre el próximo 13 de septiembre. Llegará completa bajo demanda.

En el corredor de la muerte está basada en la historia real de Pablo Ibar (interpretado por Miguel Ángel Silvestre), el español-estadounidense declarado culpable de un triple asesinato que tuvo lugar en Florida en 1994. En el que fue el cuarto juicio para Ibar, el jurado alcanzó el veredicto unánime de los seis cargos que pesaban en su contra. Ibar ha sido condenado a cadena perpetua.

En el corredor de la muerte es una ficción creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo (Bambú Producciones). Basada en el libro de Nacho Carretero, con quien ya trabajaron juntos anteriormente en la ficción 'Fariña'. Todo ellos son responsables del argumento junto a Fran Navarro. En el corredor de la muerte está coproducida con Studiocanal que, además, asumirá su distribución internacional. La ficción consta de 4 episodios de 50 minutos y está dirigida por Carlos Marques Marcet y producida por Domingo Corral, Ramón Campos, Diego Sotelo y Teresa Fernández-Valdés.

Coincidiendo con el estreno, Movistar+ lanzará el 13 de septiembre el podcast de la serie, que se ha resentado en el Festival de Tudela Lo que viene. Se trata de una aproximación al caso de Pablo Ibar y a la serie, a través de la investigación del periodista Nacho Carretero. Los 4 primeros capítulos se estrenarán al mismo tiempo que la serie. El quinto llegará un poco más tarde, ya que no estará tan pegado a la serie y sí más centrado en la actualidad del caso.

Miguel Ángel Silvestre encabeza el casting de 'En el corredor de la muerte'

Pablo Ibar (actor Miguel Ángel Silvestre): Pablo, un joven que tenía sueños y una vida por delante que se trunca el día que lo acusan de los asesinatos. Una investigación deficiente, interrogatorios sin un abogado presente, un juicio injusto, un abogado incompetente, una sentencia desproporcionada y una esperanza recurrente: la de que el juicio se repita.

Tanya Quiñones (actriz Marisé Álvarez): Es la novia de Pablo y acaba convirtiéndose en su esposa. Una mujer que cree en la inocencia de Pablo de manera incondicional porque la noche de los hechos él dormía a su lado. Cuando lo encarcelaron, tenía 16 años.

Cándido Ibar (actor Ramón Agirre): Cándido, padre de Pablo, es un histórico pelotari vasco emigrado a Florida en los años 60. El día del juicio en que su hijo fue condenado, mientras le colocaban las esposas, Pablo, entre lágrimas, susurró: "Se me acabó la vida". Se giró hacia su padre y le preguntó: "¿Y ahora qué?". Cándido respondió: "No sé cómo, pero si es cuestión de dinero vamos a conseguirlo".

Cristina (actriz Laura de la Uz): Cristina, madre de Pablo. En la madrugada del 14 al 15 de julio, Cándido escuchó la voz de Cristina, su ex mujer, al otro lado de la línea: "Han detenido a Pablo". Desde aquel día, Cristina no volvió a ver a su hijo.

Michael (actor Pau Poch): Michael, hermano de Pablo. Tras la detención de su hermano, la situación para Michael se volvió asfixiante. La policía le empezó a hacer la vida imposible. Cada vez que se cruzaba con ellos, lo paraban.

Los detectives Phil Gentile (actor Gianpiero Cognoli) y Charles Bennett (actor Simão Cayatte): Fueron los primeros en llegar al macabro escenario. Detienen a Pablo y ellos lo interrogan. Pablo no sabe de qué se le acusa y no solicita un abogado, pero el interrogatorio es grabado. La cinta nunca apareció. Los detectives imprimieron la captura del vídeo del asalto de Miramar en la que uno de los asesinos se descubre el rostro. Encontrar un testigo se antojaba fundamental. No escatimaron en tretas.

Benjamin Waxman (actor Nick Devlin): El actual abogado de Pablo.

Mike Rowland (Eric Goode): Mike Rowland, el fiscal, era un viejo conocido del Tribunal del Condado de Broward y famoso por su dureza. Rowland ofreció a Pablo un trato: si se declaraba culpable, retiraba la petición de condena de muerte para convertirla en cadena perpetua. Pablo se negó.

Clay Monroe (Ben Temple): Primer abogado de Pablo. Monroe llegaba a las sesiones empapado en sudor y descentrado, enganchado a los ansiolíticos. La mañana en la que Pablo entró en la corte para la selección de jurado, vio cómo Monroe salía de la misma instancia esposado, acusado de maltrato. Pablo lo vio claro: "No hay ninguna forma de que