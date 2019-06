Silvia Alonso: "Salimos del rodaje de 'Instinto' sin querer más sexo hasta 2021" Adrián Ruiz 10:09 - 9/06/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz y a Jon Arias, protagonistas de la serie

"Mostramos el sexo de forma explícita, pero tampoco hacemos algo tan rompedor"

"No participaría en un club erótico como el de la ficción, pero no lo descarto", dice el vasco

Silvia Alonso y Jon Arias dan vida a Eva y Diego, una de las parejas de Instinto, la serie erótica de Movistar+ protagonizada por Mario Casas. Mientras que las únicas relaciones sexuales que tiene él son con ella, ésta se llega a animar a participar en el famoso club en el que algunos personajes de la serie dan rienda suelta a sus pasiones.

"Se está apostando por hacer las cosas de otra manera. Ya no se hacen productos para toda la familia, diluidos y con el miedo sobre qué va a gustar, o no, a la audiencia", dice Jon Arias a ECOTEUVE.ES.

"Tampoco estamos haciendo algo tan rompedor. Hablar con un discurso tan directo y explícito es lo novedoso. Hemos rodado el sexo muy explícito y muy bonito, pero nadie va a ver algo que no haya visto en su vida", reconoce.

Lea también: La imagen de Mario Casas desnudo que está revolucionando el estreno de Instinto



Arias y Alonso explican por qué Movistar+ decidió eliminar algunas escenas por su elevado tono: "En el club se intentó pasarnos del límite para que la productora y los directores pudieran elegir entre ser más o menos bestias. No quedarse cortos en montaje", afirma el actor.