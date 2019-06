Candela Peña: "Si Chicho Ibáñez Serrador me hubiera cogido, hoy estaría presentando 'Supervivientes' en trikini" Adrián Ruiz 12:44 - 7/06/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la protagonista de 'Hierro', la nueva serie de Movistar+

"No entiendo cuando me dicen que tengo mucho carácter, es machista", critica

"Soy la primera mujer protagonista de una serie de Movistar y no soy portada de revista"

Cuando a Candela Peña le ofrecieron el papel protagonista en Hierro (estreno hoy en Movistar+) se sintió extrañada. Fue una reacción de la que ahora hace autocrítica porque cree que fue partícipe de forma inconsciente de los prejuicios que la gente tiene sobre ella.

La actriz da vida a una estricta jueza que es destinada como castigo a la isla de El Hierro (Canarias), donde se encuentra nada más llegar con un misterioso asesinato. "Me hizo ilusión que pensaran en mí para hacer este papel, porque una piensa que por prejuicio no te van a colocar en ese encuadre", reconoce a ECOTEUVE.ES.

"Hace unos días leí por ahí que el primer mérito de esta serie es que pensaran en mí para una jueza. A mí me chirrió, pero luego pensé que a mí me había pasado lo mismo. Me critico igual que critico que me pregunten si estoy de acuerdo con interpretar a una mujer fuerte. A Darío no le preguntan si es fuerte o no... ¿Por qué se nos preguntan estas bobadas?", se pregunta.

Lea también: Candela Peña, la invitada que más ha faltado al respeto a Pablo Motos: "¡Qué mojón de preguntas!"

Candela Peña aprovecha la ocasión y denuncia las etiquetas sexistas a las que es sometida. "No entiendo cuando me dicen que tengo mucho carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Se pesa? Es extraño y es machista, porque a un hombre no le preguntan este tipo de cosas. Yo tengo mi carácter, que no sé cuál es. Además, muchos entienden carácter por mal carácter. ¿Es mucho? ¿Es malo? Como concepto, no sé lo que quieren decir", reflexiona.

<p><p>

Candela Peña, ¿dispuesta a presentar Supervivientes?

Hace unos días, la catalana sorprendía a todos durante su visita a El Hormiguero al asegurar que se veía presentando Supervivientes desde Honduras, labor que realiza actualmente Lara Álvarez en Telecinco. ¿Iba en serio o era una broma? "Dije unas chaladuras... Iba tan arrebatada, que quería hablar de mi serie y te dan tan poco tiempo, que no sé lo que dije", comenta.

No obstante, enseguida explica por qué tiene esa idea en la cabeza. "Esto viene porque la primera prueba que hice en mi vida fue para Días contados [su película debut] y, al día siguiente, tuve otro casting con Chicho Ibáñez Serrador. Entonces, a mí porque me eligió Imanol Uribe [director de Días Contados], pero me coge Chicho y estoy hoy presentando en trikini Supervivientes", afirma entre risas.

Así arranca Hierro, la nueva serie de Movistar+

Candela es una jueza que acaban de destinar a El Hierro, la isla más remota del archipiélago canario. No va a ser fácil para Candela adaptarse a la vida en una comunidad que, como ella misma, tiene un fuerte carácter. De hecho, la han enviado allí como castigo por su comportamiento heterodoxo.

Nada más llegar a la isla, Candela tiene que instruir un caso complicado: aparece asesinado Fran, un joven herreño, el mismo día en el que iba a casarse con la hija de Díaz, un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen.

Candela y Díaz están en lados opuestos de la ley, pero tienen un objetivo común: descubrir la verdad sobre el crimen. Ambos se adentrarán en un camino físico y emocional... un camino al infierno que comienza en el paraíso.