Ana Duato desvela el personaje que iba a tener en 'Cuéntame' en lugar de Mercedes Ecoteuve.es 30/05/2019 - 13:28 0 Comentarios

La actriz reveló en 'El faro' de la SER secretos del nacimiento de la serie de TVE

"Estaba pensado, aunque el físico no correspondía, que hiciese de Paquita"

¿Se imaginan ver a Mercedes en Cuéntame siendo interpretada por otra actriz que no fuera Ana Duato? Esto estuvo a punto de suceder.

La serie de Televisión Española cierra este jueves la primera tanda de episodios de la temporada número 19 con la "bomba" de la separación de los Alcántara. Por eso, Ana Duato visitó este miércoles El faro, programa que presenta Mara Torres en las madrugadas de la cadena SER.

La actriz se sinceró y habló sobre los principios de la serie, recordando que la idea original era de Miguel Ángel Bernadeau, su marido. De ahí a que todo se gestara en su casa aunque sin saber que ella acabaría siendo la protagonista: "Viví la gestación de esa idea en la cocina de mi casa, pero yo estaba lejos de estar en el proyecto".

Lea también: Los Alcántara afrontan la ruptura de Mercedes y Antonio en 'Cuéntame': "El final es terrorífico"

En esas conversaciones, en las que también estaban presentes Imanol Arias y el director Tito Fernández, se apostó por Ana para encarnase a Mercedes aunque antes iba a ser otro personaje: "Por mi edad, siempre se pensó que yo tenía que hacer un personaje más joven. Estaba pensado, aunque el físico no correspondía, que hiciese de Paquita". Finalmente, ese personaje lo hizo Ana Arias.

Ana Duato estuvo a punto de no ser Mercedes en 'Cuéntame'

Ana también contó en los micrófonos que sentía que aun no estaba preparada para ser Mercedes: "Me sentía inmadura a lo mejor como actriz. Me costó creerme que yo era Merche, y a lo largo de estos años, jamás hubiese pensado en aquel entonces que Merche iba a ser la mujer en la que se ha convertido".