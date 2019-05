Los Alcántara afrontan la ruptura de Mercedes y Antonio en 'Cuéntame': "El final es terrorífico" Ecoteuve.es 29/05/2019 - 13:22 0 Comentarios

La serie de Ganga despide este jueves la primera tanda de episodios de la temporada 19

La 1 de TVE emite este jueves el último episodio de la primera parte de la temporada 19 de Cuéntame: los Alcántara afrontan la ruptura entre Mercedes y Antonio.

"Esta temporada me da mucho miedo. No sé hablar muy bien de ella. Salimos todos mal parados (...) El final es terrorífico", dijo Imanol Arias este martes en Ese programa del que usted me habla de La 2.

ATENCIÓN: Este artículo contiene SPOILERS. Lea bajo su responsabilidad

En el episodio de este jueves, Mercedes y Antonio continúan separados. Él está viviendo ahora en Sagrillas, volcado en la tierra, y ella en Madrid. Ambos intentan asimilar todo lo que les ha pasado en los últimos días.

Además de lidiar con sus problemas sentimentales, Mercedes tiene que enfrentarse a los reproches de su hija María, que le echa la culpa de todo lo que ha pasado. La hija pequeña de los Alcántara lo está pasando mal. A la separación de sus padres se unen los problemas con Salva, su profesor de biología, del que se ha enamorado.

Por su parte, Inés sigue sin noticias de Mike. El inglés dejó a su hija en San Genaro y no se ha vuelto a saber nada de él. La niña está bien cuidada por Ramón y Casandra, pero Inés está que rabia con su ex.

Toni descubre que el médico acusado de robar niños al nacer, sigue ejerciendo y no dudará en pedirle explicaciones. Toni está muy concienciado con todo el tema infantil porque pronto volverá a ser padre. Deborah está en sus últimos meses de embarazo.