El gran gazapo de 'Friends' con el pelo de Chandler como protagonista

Los más astutos se percatan del error sobre el personaje de Matthew Perry

Aunque sea una de las series míticas de la historia, quince años después de su final, seguimos descubriendo errores en Friends.

El último gazapo en cuestión tiene que ver con el personaje de Matthew Perry, 'Chandler', en uno de los capítulos más recordados por los 'fans' de la serie de la NBC.

Tuvo lugar entre el último episodio de la temporada 6 (The one with the proposal) y el primer episodio de la temporada 7 (The one with Monica's thunder). En el primer caso, 'Chandler' se declara a 'Monica' con el pelo largo, mientras que al comienzo de la nueva temporada, aparece con un cabello considerablemente más corto.

Aunque sea un error vistoso, es probable que haya pasado inadvertido por los seguidores de la serie disponible en Netflix a causa de la camisa naranja de 'Chandler', que sí se mantiene.

