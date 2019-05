María Hervás debuta en 'La que se avecina': "Mi trama con Javi y Lola será muy sexy" Marco Almodóvar 12:33 - 22/05/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz, que hoy debuta en la comedia de Telecinco

"Sálvame' y 'MYHYV' me han servido de inspiración para mi personaje en 'El pueblo'

María Hervás es una de las actrices de moda: estrenó El pueblo en Amazon Prime Video y ahora debuta en La que se avecina.

La madrileña acaba de ser reconocida por los Premios Max de las Artes Escénicas como la mejor actriz por Iphigenia en Vallecas. María Hervás se ha 'casado' con los hermanos Caballero en El pueblo, donde interpreta a una pija de Parla, y en La que se avecina, donde será una experta fisioterapeuta.

"Tanto Laura como Alberto se relacionan muy bien con el actor, tienen una comunicación muy fluida y dan mucha libertad, que eso me encanta", dice la intérprete a ECOTEUVE.ES. "Como productores molan, pero domo directores molan aún más".

¿Cómo ha sido la grabación de El pueblo?

La idea de tener que desayunar, comer y cenar todos juntos ha sido un poco asfixiante. Te conviertes casi en una familia, con lo bueno y lo malo porque tenía la necesidad de cortar mi jornada laboral e irme a mi casa a hacer lo que me diera la gana sin tener que estar socializando. Lo positivo era que te podías escapar a la montaña, era espectacular acabar la jornada y andar por allí.

¿Ha vivido alguna situación surrealista?

Sí. Durante la primera semana, me eché a andar montaña arriba sin móvil. Caminé, caminé durante casi seis horas , empezó a anochecer y estaba absolutamente perdida en mitad de la nada. Por suerte, apareció Santi Millán en una bici y poco a poco me llevó hasta una carretera, donde hice autoestop. Me paró una furgoneta con cuatro obreros latinoamericanos con las camisas abiertas. La cara de Santi no se me olvidará al ver el percal: el perro, botes de pintura...

Como tu personaje, le costó aclimatarte a lo rural...

Sí, Amaya es muy cookie y yo voy haciendo lo que me va apeteciendo. Cuando llegué, el equipo de producción y dirección me dijeron 'casi nos da un ataque al corazón, no vuelvas a hacer esto en tu puta vida'. En los días posteriores que me iba a andar, tenía 200 ojos puestos en mí.

¿En quién se ha inspirado para dar vida a esta pija?

Bueno, ella es de Parla ¿eh? Mediaset tiene una infinidad de programas en los que inspirarte con perfiles muy parecidos a Amaya: Mujeres y hombres y viceversa, Sálvame... Me vale cualquier cosa de esta casa. Mediaset me ha servido de inspiración para construir a mi personaje.

¿Ha tenido pesadilla con sus tacones y sus minifaldas?

Soy muy poco exhibicionista, soy más de ir en chándal y en vaquero y ya decía 'por Dios, que me tapen ya y que me pongan unas zapatillas de deporte'. Por otro lado, como creo que cualquier experiencia para aprender algo, me hice experta en caminar por un pueblo en tacones.

Es uno de los personajes más cómicos de la serie. ¿Qué ha sido lo más gratificante?

Como me tomo la vida bastante en serio, estudio filosofía y hago yoga, poder hacer un personaje tan distanciado de mí es muy gratificante: no estar todo el rato pensando en lo que es más correcto, sin filtro alguno. Es muy liberador.

¿Qué tal con Carlos Areces, tu compañero de reparto?

Le admiraba desde hace muchísimo tiempo, pero con El pueblo he descubierto al Carlos al que casi nadie tiene acceso y es profundamente comprometido, tierno y muy culto. Si no me llega a tocar él de compañero, mi experiencia en la serie hubiera sido otra.

¿Amaya se aleja del estereotipo de esa chica de barrio de Parla?

Lo bueno que tiene es que, partiendo de un estereotipo muy concreto, hemos conseguido alejarlo de él. Luego Amaya tiene una ternura muy especial, es muy humana y empatiza mucho. Eso le da una dimensión al personaje que no es muy habitual en comedia.

Este miércoles debutas en La que se avecina dando vida a Martina, una experta fisioterapeuta...

Tengo una trama muy guay con Javi [Antonio Pagudo] y con Lola [Macarena García] y, sin hacer mucho spoiler, puedo decir que es una trama que nunca se había visto nunca en la serie. Y es muy sexy.

¿Cómo comenzó su etapa con Contubernio, la productora de los hermanos Caballero?

Fue un camino muy fácil. Creo que tanto Laura como Alberto se relacionan muy bien con el actor, tienen una comunicación muy fluida y dan mucha libertad, que eso me encanta. Como productores molan, pero domo directores molan aún más. Es como estar con tus colegas haciendo gamberradas todo el rato.

¿Por qué se hizo actriz?

Lo tuve siempre muy claro desde pequeña. Me imagino que tiene que ver con una necesidad de expresarte y de ser creativo y creo que ambas forman parte de cualquier ser humano y cada uno la desarrolla como más la siente y yo sabía que quería meterme en la vida de otras personas y dejar de ser yo por un ratito.