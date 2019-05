Sharon Stone y Marilyn Manson fichan por 'The New Pope', la nueva serie de HBO Ecoteuve.es 19:20 - 17/05/2019 0 Comentarios

El reparto de la ficción está encabezado por Jude Law y John Malkovich

Sharon Stone y Marilyn Manson participarán en The New Pope. Serán actores invitados en esta producción original de Sky, HBO y CANAL+, creada y dirigida por el ganador de un Oscar Paolo Sorrentino. La serie está producida por Wildside y coproducida por Haut et Court TV y The Mediapro Studio.

The New Pope, escrita por Paolo Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises, es la segunda serie limitada de Sorrentino ubicada en el papado moderno. Los ocho episodios están dirigidos por el oscarizado Paolo Sorrentino, director, entre otras, de La Gran Belleza y The Young Pope.

Lea también: David Simon desarrolla con Mediapro una nueva serie sobre la Guerra Civil

El reparto está encabezado por los dos veces nominados al Oscar Jude Law y John Malkovich. En The New Pope repiten los actores de The Young Pope Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, a los que se han unido Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini.

The New Pope es una producción original de Sky, HBO y CANAL+, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside y coproducida por Haut et Court TV y The Mediapro Studio. Fremantle se encargará de la distribución mundial de la producción.