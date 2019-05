'Juego de Tronos' ha terminado, ¿y ahora qué?: todo lo que se sabe de la precuela de la serie Ecoteuve.es 9:55 - 20/05/2019 0 Comentarios

La actriz Naomi Watts protagonizará una serie que contará la historia de Poniente

Juego de Tronos ya es historia. La serie de HBO ha lanzado esta madrugada el sexto y último capítulo de la octava temporada, el que supone la despedida definitiva de la ficción después de ocho años en los que ha logrado convertirse en el mayor fenómeno de la historia de la televisión. Tras el final, todos los fans de las aventuras de los Siete Reinos se hacen la misma pregunta: ¿Y ahora qué?

Pues bien, parece que HBO seguirá explotando el éxito de la saga basada en los libros de George R.R. Martin con el lanzamiento de (al menos) una nueva serie.

Lea también: Juego de Tronos (8x05): las imágenes más impactantes de la gran guerra de Desembarco del Rey

El propio autor de las novelas ha explicado en más de una ocasión que HBO ha trabajado con varias posibles historias que contar. Hace unos meses, conocíamos que el proyecto liderado por Bryan Cogman había sido cancelado. Sin embargo, hay otros que siguen adelante: "Hemos tenido hasta cinco series sucesoras de Juego de tronos en desarrollo en HBO, y tres de ellas aún están avanzando de forma positiva", ha informado recientemente R.R. Martin en su blog.

La primera de ellas, a la que el escritor se refiere con el título provisional de The Long Night, parece que pronto se convertirá en una realidad. En junio del año pasado, varios medios estadounidenses informaron de que HBO había dado luz verde a un piloto de esta ficción. Y aunque la cadena no ha comunicado nada de manera oficial, parece que el rodaje de ese primer capítulo ya ha comenzado en Irlanda.

R.R.Martin advierte de que no puede avanzar nada sobre su contenido. No obstante, lanza un consejo a sus fans: "Quizás algunos de vosotros deberíais comprar una copia de Fuego y Sangre y empezar a proponer teorías", afirma sobre un libro que está centrado en la Casa Targaryen.

¿En qué época estará basada la nueva serie?

Y aunque el novelista se muestre reticente a dar pistas sobre esta historia, se sabe ya que será una precuela situada 8.000 años antes de los hechos que cuenta Juego de Tronos. En aquella época, Poniente no era tal y como la conocemos. Por aquel entonces, el territorio estaba ocupado por los niños del bosque, gigantes y otro tipo de criaturas mágicas.

Estas fueron puestas en jaque con la creación de los Caminantes Blancos, un 'arma' contra los hombres que se les terminó volviendo en contra. Por ello, algunas teorías señalan que la nueva ficción puede contar la historia de los primeros Targaryen, de Brandon 'El Constructor' (fundador de Invernalia y creador del muro) o la del Rey de la Noche.

Naomi Watts, protagonista de la precuela

Esta nueva serie estará liderada por Jane Goldman (X-Men, Kingsman) y tendrá a Naomi Watts como protagonista. Hace unos días, se confirmaba además que Josh Witehouse, Jamie Campbell Bower (Harry Potter, Crepúsculo), Toby Regbo (Harry Potter, Animales Fantásticos), Naomi Ackie (Star Wars: Episodio XI), Denise Gough (Colette, The Fall) Sheila Atim (Harlots), Ivanno Jeremiah (Black Mirror, Humans), Georgie Henley (Las crónicas de Narnia) y Alex Sharp (Hasta los huesos) se unen al reparto de la serie.

Sobre los dos otros proyectos de serie del universo Game of Thrones no se conoce todavía más datos. No obstante, las palabras de George R.R. Martin hacen pensar que se encuentran avanzados y que a lo largo de los próximos meses, se confirmará si finalmente salen adelante.