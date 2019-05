Tráiler de 'Juego de Tronos: la última guardia', el documental sobre el rodaje de la última temporada de la serie Ecoteuve.es 13/05/2019 - 18:36 0 Comentarios

El 'making of' de la octava entrega estará disponible en HBO a partir del lunes 27

El invierno está cerca de llegar a su final. Con la resaca del 8x05 de Juego de Tronos, el penúltimo capítulo de la serie, HBO ha lanzado el tráiler de Juego de Tronos: la última guardia, la película documental del rodaje de la última temporada. Se podrá ver en la plataforma a partir del lunes 27 de mayo.

El documental se sumerge entre el barro y la sangre para mostrar las lágrimas y triunfos que conlleva el inmenso desafío de dar vida al fantástico mundo de Poniente en grandes estudios, localizaciones reales e insospechados sets de Irlanda del Norte.

Con un acceso sin precedentes a material e imágenes detrás de las cámaras, Juego de Tronos: la última guardia es una crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al reparto mientras lidian con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de spoilers.

Mucho más que un 'making of' al uso, ésta es una historia divertida y desgarradora contada con intimidad e ingenio, sobre el placer agridulce que brinda crear un mundo y tener que decirle adiós.

Los trabajos anteriores de Jeanie Finaley incluyen los documentales Orion: The Man Who Would Be King, The Great Hip Hop Hoax, o Sound It Out, entre otros. Juego de Tronos: la última guardia es su octavo largometraje.

Es una producción de Glimmer Films para HBO; dirigida por Jeanie Finlay; con la producción ejectiva de David Benioff. D.B. Weiss y Bernadette Caulfield; producida por Jeanie Finlay, Rachel Hooper y Martin Mahon; montada por Alice Powell; filmado por Jeanie Finlay, Mark Bushnell, Louise Liddy, Aaron Black y Richard Jephcote; La compositora, Hannah Peel.