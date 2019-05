'Juego de Tronos' (8x05): Daenerys y Cersei, cara a cara en el brutal asalto a Desembarco del Rey Marco Almodóvar 13/05/2019 - 13:45 0 Comentarios

¡SPOILERS! La ficción de HBO emite un episodio lleno de traición, muerte y destrucción

El invierno llega a su final. Tan solo queda un episodio para que Juego de Tronos diga adiós para siempre. HBO ha emitido Hielo y fuego, el quinto episodio de la aclamada serie en la madrugada de este domingo al lunes. El capítulo no defrauda. Sus 75 minutos están llenos de acción, muerte y destrucción. Por cierto, un detalle: está dirigido por Miguel Sapochnik, que también estuvo al frente de La larga noche.

ATENCIÓN: Este artículo contiene SPOILERS del quinto capítulo de la octava temporada. Lea bajo su responsabilidad.

"Él es el verdadero heredero al Trono". Con Varys escribiendo este mensaje (que parece que luego quema) empieza el quinto episodio. Mientras tanto, Daenerys está profundamente afectada por la despiadada muerte de Rhaegal y al ver que, poco a poco, está perdiendo la confianza de sus aliados. Sin comer, llorosa y sin querer ver a nadie, permanece en Rocadragón.

Allí llega Jon Nieve, que es recibido por el consejero de los rumores. Varys aprovecha la ocasión para decirle que es él el rey "idóneo" para los Siete Reinos, pero Jon sigue rehusando: "Ella es mi reina". A continuación, Tyrion se reúne con Daenerys quien cree que Jon le ha traicionado. Sin embargo, su mano delata al Varys y la Madre de Dragones le sentencia a muerte ordenando a Drogon que lo haga cenizas como tal traidor.

Tras esto, una Daenerys llena de odio continúa con su plan de destruir Desembarco del Rey desoyendo los consejos de Tyrion, que le insta una y otra vez que no derrame sangre de gente inocente. Aquí es cuando le comunica que su hermano Jaime Lannister ha sido detenido cuando se dirigía a la capital.

El emotivo abrazo de los hermanos Lannister

Antes del devastador ataque a Desembarco del Rey, los hermanos Lannister protagonizan uno de los momentos más emotivos. Tyrion salva a Jaime de una muerte segura y le libera con la condición de que haga recapacitar a Cersei, su verdadero amor: "Si no lo haces por ti o por ella, hazlo por el millón de almas, sean inocentes o no".

"Sinceramente, nunca me han preocupado", contesta Jaime a lo que propicia la confesión de Tyrion entre lágrimas: "Te preocupas por los inocentes. De no ser por ti, no habría sobrevivido a mi infancia. Tú eras el único que no me trataba como un monstruo. Eras cuanto tenía".

Masacre total en Desembarco del Rey

Llegó el momento. La guerra de Desembarco del Rey está a punto de comenzar. En el torreón de la Fortaleza Roja, aguarda Cersei junto a Qyburn y la Monaña, mientras que la Flota de Hierro de Euron Greyjoy aguarda la bahía de Aguasnegras y la Compañía Dorada defiende las murallas con Harry Strickland al frente.

Al mismo tiempo, Arya Stark y El Perro llegan a Desembarco con sed de venganza: "Vengo a matar a la reina". También logra acudir Jaime Lannister, pero no logra entrar antes de que cierren las puertas. Por su parte, los Inmaculados y los dothraki que sobrevivieron están a punto de empezar la batalla con Jon, Ser Davos y Gusano Gris. Pero Tyrion insiste en que si "tañen las campañas, es que se rinden".

Con todo esto, Daenerys se presenta a lomos de Drogon. Llena de odio y furia, empieza a hacer añicos todos los barcos de la Flota de Hierro sin que los escorpiones puedan dañar al dragón. Instantes después, el fuego hace saltar por los aires las murallas de la ciudad que hace que el ejército de Jon Nieve entre. Cersei presencia la devastación desde lo alto.

Por fin, Jon, Davos y Gusano Gris se topan de frente con el ejército de los Lannister que, al ver que no pueden hacer nada con el dragón, tiras las espadas al suelo y piden que toquen las campanas para avisar de que Desembarco del Rey se ha rendido.

Sin embargo, Daenerys no tiene suficiente: quiere acabar con todo el mundo. Así pues, Drogon empieza a arrasar con toda la ciudad quemando a cientos de inocentes y hacer fuego todo lo que encuentra a su camino. Una ira que contagia a Gusano Gris que inicia una lucha que Jon intenta frenar, sin éxito alguno. La masacre es total: los muros saltan por los aires, las personas se queman vivas...

Euron Grejoy y Jaime Lannister, cuerpo a cuerpo

Al mismo tiempo que Desembarco del Rey está siendo pasto del fuego, Jaime sigue con su objetivo de salvar a Cersei. Pero en su camino, entre las rocas, se encuentra a Euron quien le provocan: "Me follé a la reina". Ambos inician una pelea cuerpo a cuerpo. Euron hiere gravemente a Jaime, sin embargo este consigue arrastrarse para atravesar con una espada el pecho de su rival. "Otro rey para vos. Pero os maté. ¡Soy el hombre que mató a Jaime Lannister", dice moribundo Euron al Matareyes que, herido, continúa en busca de la reina.

En la Fortaleza, Qyburn obliga a Cersei que se marche hacia el Torreón de Maegor para poner su vida a salvo. Hasta allí ya han llegado Arya y El Perro, quien aconseja a su amiga a que se marche si no quiere morir. La héroe de Invernalia le deja solo ante el encuentro inminente con la Monataña y emprende el camino para tachar el último nombre de su lista: Cersei Lannister.

La Cleganebowl: el duelo más esperado entre el Perro y la Montaña

Cleganebowl es el término adoptado por los seguidores de Juego de Tronos que se refiere al encuentro más esperado entre los dos hermanos Clegane, El Perro y la Montaña. El Perro consigue encontrarse con Cersei, Qyburn y la Montaña. Qyburn trata de parar al escudero de la reina, pero acaba brutalmente muerte al ser lanzado por la Montaña contra unas rocas. Cersei escapa disimuladamente dejando a los hermanos solos.

La lucha entre ambos es agónica. Golpes, acuchilladas... El Perro lo intenta todo para matar a la Montaña, a quien logra quitar la máscara y descubrir su monstruoso rostro. Pero resiste. La Montaña hunde los dedos en los ojos de su adversario, pero el Perro le clava un cuchillo en el ojo. Finalmente, Sandor acaba con Glegane sacrificando su propia vida, al abalanzarse sobre él y hacer que los dos caigan al abismo. Una escena, sin duda, para el recuerdo.

Cersei y Jaime, ¿muertos por el derrumbe?

Cersei, totalmente desolada, intenta resguardarse en Desembarco del Rey hasta que se encuentra con Jaime en la sala del mapa de los Siete Reinos. Los dos hermanos (y amantes) se funden en un abrazo y, pese a las heridas que le ha dejado su duelo contra Euron, Jaime tiene la fuerza necesaria para conducir a Cersei hacia su vía de escape. Sin embargo, la salida está taponada por escombros.

"No me dejes morir", ruega una frágil Cersei. "Nada más importa, solo tú y yo", le contesta él mientras que, de fondo, empieza a derrumbarse el lugar. Ante la imposibilidad de salir de allí, Cersei y Jaime se abrazan mientras que Desembarco del Rey se derrumba con ellos dentro así que, de no ser a un milagro, los dos acaban muriendo.

La última escena del episodio la protagoniza Arya. Ensagrentada, la joven Stark ve impasible cómo cientos de inocentes, niños incluidos, perecen ante la ira de Drogon. En medio de la ceniza, aparece un caballo blanco. A él se monta ella y huye de allí dejando desolada la ciudad. Quizás, los ojos verdes que tenía que matar no eran los de Cersei, sino los de Daenerys. Habrá que esperar siete días para que, ahora sí, Juego de Tronos sea historia.