La tragedia sobrevuela 'Cuéntame': el accidente de Mercedes en plena crisis con Antonio Ecoteuve.es 8/05/2019 - 14:11 0 Comentarios

El personaje de Ana Duato aparece en bata en la habitación de un hospital

Los guionistas de Cuéntame vuelven a poner en jaque a sus espectadores. En el avance del capítulo que La 1 emite este jueves, aparecer Mercedes (Ana Duato) en la habitación de un hospital después de que un accidente interrumpiera su huida, como versa la sinopsis del episodio Antes del amanecer.

Febrero de 1990. Mercedes sigue con su huida a "ninguna parte" después de la discusión con Antonio en el capítulo anterior. Pero su viaje se ve interrumpido, de manera imprevista, por un accidente. La preocupación crece en la familia al no tener noticia de Mercedes.

Mientras, Antonio, ajeno a todo, viaja a Sevilla para encontrarse con Salgado, con el que quiere hacer negocios de cara a la Expo. En el tren coincide con Toni, que también viaja a Sevilla para investigar el caso de los niños robados.

Inés, tras recibir una llamada de Clara, está preocupada por su madre, ya que no ha llegado a casa y no tienen noticias de ella. Ante todo intenta no preocupar a la abuela, pero Herminia no es tonta. María, por su parte, sigue con sus problemas con su profesor de biología y lo de su madre le pilla también por sorpresa.

Por otra parte, se incorpora a la serie un nuevo personaje, Fabiola, interpretado por María Botto, una cantante de orquesta que se cruza en la vida de Mercedes.