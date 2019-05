Hugo Silva responde a las críticas por su "forzado" acento andaluz en 'Costa del Sol': "Tenía reparos..." Ecoteuve.es 7/05/2019 - 19:16 0 Comentarios

El protagonista de la serie de Telecinco da la cara tras la oleada de comentarios

Hugo Silva ha decidido dar la cara por su último trabajo en televisión. El actor ha utilizado sus redes sociales para responder a la crítica más repetida contra él y alguno de sus compañeros en el estreno de este lunes de Brigada Costa del Sol, la nueva serie de Telecinco.

Muchos espectadores se quejaron del cambio en la forma de hablar de algunos intérpretes para buscar un acento andaluz que muchos tildaron de "forzado". Hugo Silva ha decidido defender la labor que todos han hecho en la ficción publicando un extenso hilo en el que da su sincera opinión sobre todo lo que se ha dicho sobre ellos.

El actor desvela en su cuenta personal de Twitter que sus padres son andaluces, pero que se tuvieron que mudar a Madrid, ciudad en la que él terminó naciendo. Sin embargo, Silva afirma que siempre le educaron en la cultura andaluza y le inculcaron siempre este acento. Así pues, el intérprete asegura que Brigada Costa del Sol ha sido un regalo para él, ya que era la oportunidad de "homenajear a un pueblo multicultural".

"No voy a negar que tenía reparos a la hora de mantener un acento durante el rodaje de casi un año que duró la temporada. Sabía que era delicado. Pero también pienso que es peor quedarte a medias cuando tienes un reto como este ante ti", escribe en su comunicado. "Bueno. Que ná... que si alguien se ha sentido ofendido por el curro o la serie, que lo siento, sobre todo porque como he dicho al principio del hilo soy hijo y nieto de andaluces y así me siento", sentencia el actor.

Mis padres llegaron a Madrid en los 60 de Andalucía como otros muchos a buscarse la vida y sí, yo nací en Madrid.

Me educaron con esa filosofía con esa cultura y hasta con esa gastronomía además de hablarme siempre con ese acento. Abro hilo. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

Durante toda mi vida he defendido esa identidad como parte de mi raíz. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

Con este personaje se me presentó la oportunidad de homenajear a un pueblo multicultural y lleno de riqueza y matices del que siempre me he considerado hijo. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

Sé perfectamente que no hay un acento completamente andaluz. No es lo mismo un gaditano o un cordobés como también sé que en un pueblo de Sevilla por poner un ejemplo se puede cecear y en el de al lado de puede sesear. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

No voy a negar que tenía reparos a la hora de mantener un acento durante el rodaje de casi un año que duró la temporada. Sabía que era delicado. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

Pero también pienso que es peor quedarte a medias cuando tienes un reto como este ante ti. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

Hoy con toda la cabeza llena de información volviendo de hacer ejercicio me he encontrado esta pintada. pic.twitter.com/ZpgIPd63kX — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

Creo que somos (y ahora me refiero a España) un pueblo orgulloso pero quizás este orgullo no nos deje ver el mundo y sobre todo no nos deje disfrutar de nosotros mismos... no sé... quizás no tenga nada que ver pero las señales creo aparecen por algo.. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019

Bueno. Que ná... que si alguien se ha sentido ofendido por el curro o la serie, que lo siento, sobre todo porque como he dicho al principio del hilo soy hijo y nieto de andaluces y así me siento. — Hugo Silva (@rastacai) 7 de mayo de 2019