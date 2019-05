Los responsables de 'Juego de Tronos' se pronuncian sobre el polémico fallo del último capítulo

HBO y Movistar Series emitieron este lunes el cuarto capítulo de la octava y última temporada de Juego de Tronos. Y más allá de lo acontecido en el episodio, hubo un hecho que acaparó la atención de todos los seguidores de la ficción: la aparición en una de las escenas de un 'protagonista inesperado'.

ATENCIÓN. Esta noticia contiene SPOILERS. Lea bajo su responsabilidad.

Tras la infartante batalla de Invernalia contra los Caminantes Blancos, Jon y Daenerys organizaron una fiesta junto a todos los supervivientes por su victoria 'in extremis' frente a los muertos. Fue entonces cuando un café (aparentemente del Starbucks) se coló en uno de los planos frente a Daenerys, Jon y Tormund.

Enseguida, se formó un gran revuelo en las redes sociales que provocó que Juego de Tronos se tuviera que pronunciar sobre lo sucedido. En un breve tuit, la serie confirma que se trata supuestamente de un fallo: "Noticias desde Invernalia. El café que ha aparecido en el episodio es un error. Daenerys había pedido un té de hierbas", bromean.

"Para ser honestos, estamos sorprendidos de que ella no haya pedido una bebida de dragón", respondió finalmente la cuenta oficial de Starbucks continuando el chascarrillo lanzado por los responsables de la ficción.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl