'Juego de Tronos' (8x05): ¿Qué asusta a Euron Greyjoy en la promo del próximo capítulo?

HBO lanza un avance del quinto episodio de la serie lleno de incógnitas

El final de Juego de Tronos está cada vez más cerca. Tras la emisión del cuarto capítulo -titulado The Last of the Stark-, a la serie de HBO le quedan ya solo dos episodios para su esperado desenlace. Este llegará el próximo 20 de mayo y supondrá la resolución de la gran guerra contra Cersei por el Trono de Hierro.

ATENCIÓN: Esta noticia contiene SPOILERS. Lea bajo su responsabilidad

La cadena ha desvelado ya el tráiler del quinto capítulo, que da varias pistas sobre los próximos movimientos de los principales personajes. Tras la despiadada muerte de Rhaegal y Missandei (decapitada por La Montaña frente a Daenerys y sus tropas), ha llegado por fin la hora de la verdad. El odio no hace sino crecer entre los bandos y todo apunta a que la traca final está a punto de producirse.

La promo confirma la pérdida de apoyos de Daenerys, que se deja ver completamente sola (con la aparente compañía compasiva -o enamorada- de Tyrion) por los pasillos de Rocadragón. La breve pieza avanza también la llegada de Jon Nieve y sus hombres a Desembarco del Rey, donde le espera una Compañía Dorada ahora por fuera de la ciudad.

Cersei ha protegido la Fortaleza Roja con decenas de escorpions (la ballesta gigante ideada por Qyburn para combatir a los dragones) y un personaje misterioso llega a la capital de los Siete Reinos. En uno de los frames, se puede ver a un hombre encapuchado andando tranquilamente entre algunos miembros de la Compañía Dorada.

El avance concluye con una gran pregunta: ¿Qué ve Euron Greyjoy en el cielo que le asusta tanto? ¿Ha protegido Daenerys a Drogon con una armadura para resistir al ataque de sus enemigos? Habrá que esperar al próximo lunes 13 de mayo para confirmarlo.