Miryam Gallego: "Rechacé protagonizar una serie en TVE por trabajar en 'Instinto' con Movistar y Bambú" Marco Almodóvar 7/05/2019 - 9:43 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz de la nueva serie de la plataforma de Telefónica

El 'thriller erótico' llega el viernes 10 de mayo con Mario Casas como protagonista

Sobre las escenas de sexo explícito: "Ya es hora de que nos quitemos los tapujos"

Miryam Gallego está muy satisfecha con Instinto, la nueva serie de Mario Casas que llegará este viernes, 10 de mayo, a Movistar+. La actriz, que da vida a una psicóloga, cuenta a ECOTEUVE.ES que tenía muchas ganas de trabajar con Bambú Producciones (Las chicas del cable, Fariña...). Es por ese motivo por el que rechazó un papel de protagonista de una serie de TVE y aceptar la nueva producción de la plataforma de Telefónica, un "thriller erótico" de alto contenido sexual: "Es el momento ideal para quitarnos los tapujos".

¿Tenía miedo de que la etiqueta de thriller erótico eclipsara toda la historia de Instinto?

A mí, realmente, eso me atrae como espectadora. Ya somos muy maduros como espectadores para asumir una serie así. Hay un riesgo con esas dos palabras, pero es asumible. Yo me acuerdo de los rombos y creo que es el momento ideal para quitarnos los tapujos.

¿Cómo es su personaje?

Sara es una psicóloga de altos vuelos que lleva gente muy importante. Uno de sus pacientes es Marco [Mario Casas], alguien que socialmente tiene muchas carencias aunque laboralmente tiene mucho éxito. La terapia viene de tiempo atrás y está dentro de su rutina. Marco está muy enganchado a la terapia, al club de sexo y el deporte.

¿Ha rodado escenas de sexo?

Hasta aquí puedo leer...

¿Qué fue lo que la llevó a aceptar la serie?

Muchas cosas. Lo primero fue Bambú, porque llevo queriendo trabajar con ellos muchos años pero por problemas de fechas no hemos podido. Con Fariña ahí estuvimos... Yo tenia la necesidad de decirle sí a Teresa [Fernández-Valdés, una de las responsables de la productora]. Ella me llamó y, cuando hablamos de este personaje, había otro proyecto muy fuerte en casa, una protagonista para TVE, y decidí irme con Teresa. En ese momento estaba acabando Secretos de estado.

¿Fue fácil tomar la decisión?

Hay veces que sientes que los trenes se te van y llevamos muchos proyectos que por algo no se podía. Y dije, ya está, fuera el papel que fuese lo iba a hacer. De hecho, Teresa me animaba a que hiciera el otro proyecto. También me interesó Movistar porque como espectadora me gusta mucho lo que está haciendo, todas las series que veo son mis series.

El espectador espera ver sexo. ¿Se emitirá todo?

No sé si darán el gran salto o se van a quedar en la mirilla. Estamos preparados, hace 40 años no lo podías dar porque la sociedad lo rechazaba, pero hoy, el publico al que va destinado

¿Qué prácticas sexuales se han tocado?

Todos los temas que pueda haber dentro de la sexualidad adulta se tocan: desde el sado, drogas

¿Cómo se ha preparado el papel?

Hemos podido tener ensayos, que en otras ocasiones no se se tiene la suerte, con Mario, Carlos Sedes, la script y Teresa. Ha sido un lujo porque desde el principio hemos estado arropados. El perfil que traía desde casa me lo aprobaron el primer día y no vas tan a ciegas el primer día del rodaje.

También ha trabajado para Telecinco con Secretos de estado. ¿Cambia mucho entre trabajar cadena en abierto a otra de pago?

Yo he sentido que han mimado el proyecto siendo mi personaje pequeño. Me imagino que Mario tendrá su experiencia y que será más positiva al haber tenido más ensayos. Esta serie son los ojos de Marco y los ojos de cómo lo miramos, universo femenino alrededor de Marco.

¿Cómo fue el final de la grabación de Secretos...?

Muy visceral porque fue una serie en la que los actores nos dejamos la piel. Recuerdo un fin de fiesta llorando muchísimo, me abracé mucho. Muy bonito.