La pifia histórica de 'Juego de Tronos': Daenerys se toma un café de Starbucks

En Juego de Tronos hay dragones, Caminantes Blancos, mucho vidriagón y, ahora también café de Starbucks. HBO lanzó el cuarto episodio de la octava y última temporada de la aclamada serie en la madrugada de este domingo. Bajo la resaca de la infartante batalla de Invernalia, los seguidores se han percatado de una pifia histórica en una de las escenas protagonizadas por Daenerys y Jon Nieve.

¡Atención! Este artículo no contiene spoilers.

Y es que, sobre la mesa de una de las estancias del castillo del reino de Sansa, aparece un objeto extraño que difiere mucho de la estética de los Siete Reinos: se trata de un vaso de café, presumiblemente de la cadena multinacional Starbucks por su colo marrón y su tapa blanca.

Los memes en redes sociales sobre el monumental gazapo no se han hecho esperar. Cabe recordar que el presupuesto de cada capítulos de esta última tanda de Juego de Tronos es de 13 millones aproximadamente.

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ

#GameofThrones

,,And after the Great War, they celebrated the victory by drinking the best coffee in Westeros" pic.twitter.com/rK6DwQ2OHT