Cristiano Ronaldo se transforma en superhéroe en la serie de dibujos animados 'Striker Force 7'

No es ni Spiderman ni Batman. Es Cristiano Ronaldo. El crack portugués se transforma en superhéroe en el la serie de dibujos animados Striker Force 7, cuyo tráiler ya se ha lanzado en las últimas horas en sus cuentas oficiales en las distintas redes sociales.

Los episodios de la serie de CR7 podrán seguir a través de internet y, además, se publicará un cómic en el luso será también el protagonista. Valdrá seis dólares y su objetivo es fomentar la lectura.

"De la misma manera que el fútbol conecta culturas y personas de todo el mundo, creo que los grandes personajes animados y héroes pueden hacer lo mismo y es por eso que estoy emocionado de unir estas pasiones del fútbol y los superhéroes a través de este proyecto y compartirlo con mis fans", explicó el delantero de la Juventus al diario Mirror.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! ???? https://t.co/pq8lesrqYI ???? #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw