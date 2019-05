Mario y Óscar Casas, hermanos también en ficción: "Trabajar juntos en 'Instinto' ha sido una experiencia increíble" Ecoteuve.es 2/05/2019 - 16:14 0 Comentarios

Los protagonistas calientan motores con ECOTEUVE.ES el estreno de la serie en Movistar+

Con Instinto será la primera vez que Mario Casas coincida con Óscar Casas. Como en la realidad, en la serie de Movistar+, también serán hermanos. "Trabajar con él ha sido una experiencia increíble. Sabía que me iba a ayudar mucho", dice el pequeño de los Casas en un vídeo exclusivo para ECOTEUVE.ES.

"Ha sido más de aprender de él y ver cómo trabaja, cómo se concentra y lo profesional que él. Me hace intentar luchar para conseguir ese punto de profesionalidad. Se nota ese cariño y esa magia especial de hermanos", añade Óscar que da vida a Jose, un chico adolescente con síndrome de Asperger.

"Hay algo que va a estar y que no vamos a tener que interpretar. Es un instinto real", dice, por su parte, Mario Casas. No todo va a ser sexo en Instinto. El thriller erótico mostrará una bonita (y también complicada) relación entre hermanos: "No va a saber lidiar con él. Le produce rechazo o violencia".

Sinopsis de 'Instinto'

Marco (Mario Casas) es el hombre más deseado. Un joven empresario que lidera una de las compañías tecnológicas más exitosas del panorama internacional, ALVA, que ahora presenta en el mercado su último prototipo: CICLÓN, un coche eléctrico propulsado por turbinas que convierten el viento en energía.

Junto a él trabajan su amigo y compañero de estudios, Diego (Jon Arias), y también la mujer de éste, Bárbara (Bruna Cusí), la eficiente directora de marketing. Al equipo se incorpora Eva (Silvia Alonso), una joven y ambiciosa ingeniera con mucho que ocultar, que romperá el equilibrio laboral y emocional entre ambos socios.

A pesar de su popularidad, y al contrario que Diego, Marco no es un hombre que destaque por su vida social. Es un solitario al que nadie consigue acceder desde un lugar íntimo, más allá de su psicóloga, Sara (Miryam Gallego), de la que es emocionalmente dependiente. Los fantasmas de Marco son infinitos y, aunque intenta luchar contra ellos, su verdadero escape son el deporte y un club privado. En él, cada individuo se preocupa solamente de recibir placer y dar rienda suelta a sus sueños más eróticos, sin temor a enamorarse, ya que allí todo el mundo lleva el rostro oculto.

Todo cambia cuando Marco recibe una visita inesperada, alguien importante de su pasado, que desestabiliza su vida por completo y la relación que hasta el momento mantenía con su hermano Jose (Óscar Casas), un joven de 18 años con autismo, que desde hace seis meses recibe los cuidados de una joven muy especial Carol (Ingrid Garcia-Jonsson). Marco descubrirá en este viaje al pasado que no hay peor enemigo que uno mismo.