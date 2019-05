La gran metedura de pata en el doblaje al español en el último capítulo de 'Juego de Tronos'

La madrugada del lunes al domingo HBO lanzó el tercer episodio de la última temporada de Juego de Tronos. Los 80 minutos del capítulo dejaron en shock a sus seguidores con un capítulo de infarto con la esperada batalla entre los ejércitos de Poniente y el de los Caminantes Blancos liderado por el Rey de la Noche.

El capítulo más largo de todas las temporadas de Juego de Tronos tuvo de todo: fuego, sangre, sudor y un reguero de víctimas mortales. Aunque también tuvo críticas por la oscuridad de todas sus escenas.

Sin embargo, el episodio tuvo un divertido fallo de doblaje al español que ha se ha hecho viral. Los traductores de la serie transcribieron de forma errónea el guion en una secuencia de Lord Davos, el personaje que interpreta Liam Cunningham.

En lugar de decir She can´t see us, que en castellano significa Ella no puedo vernos [haciendo referencia a Daenerys], ser Davos dice mientras agita las antorchas ante la avalancha de los muertos: "¡Sicansíos! ¡prended las trincheras!".

???????? SHE CAN'T SEE US

???????? SICANSÍOS pic.twitter.com/hU0TDj6vY7