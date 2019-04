La nueva 'pullita' de Monedero a Ana Rosa: "Influyes más tú en la derecha que yo en Podemos" Ecoteuve.es 30/04/2019 - 10:34 0 Comentarios

El tertuliano vuelve a atacar en directo a la presentadora de Telecinco

Juan Carlos Monedero ha vuelto a protagonizar un rifirrafe en directo con Ana Rosa Quintana, a la que ha vuelto a relacionar con la derecha española. Todo ocurrió mientras se debatía en la mesa de su programa en Telecinco sobre los pactos que tendrá que afrontar Pedro Sánchez tras ganar las elecciones.

La periodista quiso saber si el politólogo tenía constancia de los planes de Iglesias para la investidura del socialista: "¿Tú qué crees? Si al final Sánchez decide que Podemos no entre en el Gobierno, ¿Podemos le va a apoyar o no?", le preguntó al tertuliano, que le recordaba que él ya no está en la ejecutiva del partido.

"Pero estás más dentro... Tienes una relación de hermano con Pablo Iglesias", señaló ella mientras Monedero le volvía a rebatir con una 'pullita'. "Pero las decisiones políticas son decisiones políticas, no son decisiones de amistad... Influyen más Pilar García de la Granja o tú en la derecha que yo en Podemos", aseguró antes de que la presentadora se defendiera.

"Ya me gustaría... si yo influyera en la derecha, no hubieran hecho las tonterías que han hecho", dijo Quintana, crítica con las formaciones de esta ideología. "A ver, derecha española, escuchen a Ana Rosa y nombradla lideresa de la derecha española", dijo a cámara Monedero al tiempo que ella le recordaba que ya había elegido hace tiempo su profesión.