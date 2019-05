Nacho Guerreros: "Me encantaría ver a Carmen Maura en 'La que se avecina', es una actriz cojonuda" Marco Almodóvar 9:33 - 1/05/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a uno de los protagonistas de la exitosa serie de Telecinco

"Coque me ha permitido tener un trabajo casi fijo", dice el intérprete

"Soy consciente de que no me van a llamar para interpretar un drama"

La que se avecina regresó en plena forma (22,6%) el pasado miércoles tras 16 meses de ausencia y es que como apunta Nacho Guerreros, la serie siempre está "cerca de la gente" debido a las reposiciones diarias de sus capítulos en FDF.

El actor que da vida a Coque, el conserje de Mirador de Montepinar, afirma que esta es de las mejores temporadas de la serie. Su personaje es uno de los más queridos por los espectadores y él se siente agradecido: "Me ha permitido tener un trabajo casi fijo".

Guerreros sabe que una de las claves del éxito de la comedia de Telecinco es, además de la coralidad, del gran nivel de actores de comedia que tiene. En este sentido, sueña con ver a Carmen Maura, una de sus referentes, en la ficción: "Es una actriz cojonuda".

La undécima temporada de La que se avecina ha tardado en estrenarse en Telecinco. De hecho, ya se graba la tanda número doce...

Sí. Empezamos a grabar en enero, y creíamos que la nueva temporada se iba a emitir antes en Telecinco, pero no ha sido así. Sí que es verdad que aunque estás ausente no lo estás del todo porque todos los días FDF emite reposiciones. Estás siempre cerca de la gente, que no te olvidan.

Entre los compañeros, ¿cómo se ha vivido esa espera?, ¿se hacían bromas en el grupo de WhatsApp?

Yo no tengo grupo de WhatsApp con los compañeros, pero en la grabación sí nos preguntábamos porque nosotros no sabemos nunca cuándo se va a emitir. Sí que había una cierta coña, pero creo que la espera ha merecido la pena porque esta es de las mejores temporadas de la serie.

Desde el punto de vista del actor, ¿se entiende la estrategia de Telecinco o llega a cansar?

Yo soy actor y en los parones de grabación de la serie yo me dedico al teatro con mi compañía y en eso ocupo mi tiempo. Como te dicho, tenemos mucha presencia porque todos los días se reponen capítulos. El cariño con el público no se pierde para nada, todo al contrario. Es un aliciente para coger la nueva temporada con más ganas.

¿Cómo va a lidiar Coque con la herencia de su padre?

Coque es un señor que se manifiesta por impulsos y le va a sorprender la herencia de su padre. Coque tuvo mucha presencia en el primer episodio con muchos puntos cómicos.

¿Cómo va a ser la presidencia de Menchu?

Es una mujer de armas tomar que quiere imponer su criterio y que se va a hacer respetar a golpe de martillazo. Va a dar grandes carcajadas a la audiencia. Coque tiene que estar bajo su mando.

Ahora La que se avecina se puede ver en Amazon. ¿Qué dimensión le va a dar a la serie?

Cualquier plataforma digital es un vehículo extraordinario para nuestro trabajo, como creadores, guionistas... Ha cambiado totalmente la manera de ver la televisión y me parece un acierto. Yo soy usuario habitual.

¿Cuál es la clave del éxito?

Voy a romper una lanza en favor a los actores de comedia. No es que sea más fácil o difícil que el drama, sino que al actor de comedia se le dice 'bueno, este es cómico' y hacer comedia no es fácil. Te tiene que nacer de dentro. Nuestra serie tiene unos actores cómicos increíbles. Estoy muy orgulloso de formar parte de este reparto porque están gente grande como Fernando Tejero o Pablo Chiapella o han pasado otros de la talla de Miguel Rellán.

¿Qué ha supuesto Coque en su curriculum?

Coque para mí ha sido un regalo. Primero porque como actor me permite tener un trabajo casi fijo porque esta serie lleva 12 años, que se dice pronto. En una profesión como la nuestra, yo me considero un privilegiado y doy las gracias cada día. Estoy muy agradecido.

¿En algún momento quiso dejarlo?

Sí. Tuve como una crisis personal, pero tuve una conversación con Alberto Caballero. Estoy muy agradecido de sus palabras. Es verdad que de no estar aquí, podría estar en otra pero es verdad que Aquí no hay quien viva y La que se avecina ha supuesto un cambio radical en mi carrera y estoy muy orgulloso de ello.

¿Hasta que punto condiciona a un actor un personaje de La que se avecina en sus carreras?

A mí me ha condicionado a mejor. Dices 'qué vehículo tan perfecto que estás en una serie de éxito que la ven millones de personas'. Es verdad que yo era consciente que de la profesión no me iban a llamar para interpretar un drama. Por eso, creé mi compañía de teatro. No hacía drama desde 2005.

¿Cómo recibe el cariño de la gente?

Son casi doce años asomándote a una ventanita y el cariño de la gente es brutal. Algún hater hay, pero es mínimo. Todo lo que recibo en la calle son cosas positivas, los chavales nos adoran. Es una gozada.

¿Cómo vivió la marcha de Antonio Pagudo?

No hicimos ninguna despedida porque nos enteramos de su marcha poco antes de empezar la grabación de la nueva temporada. No hay que hacer un drama, es un actor que ha buscado un camino por otro lado.

¿A qué actor le gustaría ver en La que se avecina?

A mi me encantaría ver a Carmen Maura con nosotros porque me parece una actriz cojonuda. Cualquier personaje que interprete me va a parecer bien porque es un referente y la he visto trabajar desde niño.