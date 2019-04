Movistar+ confirma la renovación de 'The Good Fight': emitirá la cuarta temporada Ecoteuve.es 18:09 - 24/04/2019 0 Comentarios

Se estrenará en la plataforma de Telefónica y en EE.UU. simultáneamente

Buenas noticias para los seguidores de The Good Fight. La serie acaba de ser renovada por una cuarta temporada, que llegará a Movistar+ en el momento en que se estrene en EE UU.

La cuarta temporada de The Good Fight se podrá ver sólo en Movistar Series (dial 11). Por ahora, continúa la emisión de los 10 nuevos episodios de la aclamada tercera temporada de Robert y Michelle King, que se sigue emitiendo de forma semanal (cada jueves una nueva entrega) en Movistar Series (dial 11). Los episodios se van acumulando bajo demanda tras su estreno en lineal.

Lea también: Antonio Velázquez, de Netflix a HBO en la serie de terror que prepara Álex de la Iglesia

Las dos primeras temporadas ya se encuentran disponibles al completo en el servicio bajo demanda de Movistar+.

Así está siendo la tercera temporada

En los nuevos episodios, Diane Lockhart (Christine Baranski) se esfuerza por averiguar si es capaz de oponer resistencia a un gobierno completamente desbocado sin perder la cabeza en el intento. Adrian Boseman (Delroy Lindo) y Liz Reddick-Lawrence (Audra McDonald) tratan de adaptarse a un mundo nuevo, donde el abogado que cuenta la mejor historia triunfa sobre el abogado que aporta los hechos.

Mientras tanto, Lucca Quinn (Cush Jumbo) afronta los prejuicios que acarrea su papel como mujer abogada, afroamericana y ahora también madre soltera. Y Maia Rindell (Rose Leslie) se topa con un nuevo Mefistófeles en la figura de Roland Bum (Michael Sheen), un brillante e histriónico abogado que representa la corrupción personificada y que ha llegado para poner patas arriba el bufete. Un hombre de apetitos excesivos (sexo, drogas y lo que se le presente) al que le importa más hacerse notar que seguir la Ley a rajatabla.

Lea también: HBO pone fecha y lanza el primer tráiler de la segunda temporada de 'Big Little Lies'

El reparto encabezado por Christine Baranski (The Good Wife, Mamma Mia!), Cush Jumbo (The Good Wife, Gettin On), Rose Leslie (Juego de Tronos), Audra McDonald (La bella y la bestia, Sin cita previa), Sarah Steele (The Good Wife) y Delroy Lindo (Believe, Rescate) se une esta temporada Michael Sheen (nominado a un Globo de Oro por Masters of Sex y nominado a un Emmy por La pareja especial) en un papel que promete marcar la tercera temporada del aclamado spin-off de The Good Wife.