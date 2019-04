El 'Juego de Tronos' más político de Errejón: compara a Casado con Joffrey y a Sánchez con Jaime Lannister Ecoteuve.es 14:02 - 24/04/2019 0 Comentarios

"VOX encerraría a Daenerys en casa para fregar y cocinar", dice el candidato de Más Madrid

A Iglesias lo equipara con Tyrion; a Rivera con Meñique y a Abascal con un "Lannister venido a menos"

De Manuela Carmen dice que es Olenna Tyrell, el personaje que envenena a Joffrey

Juego de Tronos es la serie de Íñigo Errejón, el candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid. El político, que confiesa disfrutar más con los prolegómenos de las batallas que el enfrentamiento en sí, realiza una lectura política de la serie de HBO coincidiendo con el lanzamiento de los últimos episodios de la serie que ha marcado a toda una generación.

Y es que la ficción guarda un paralelismo con la sociedad, como por ejemplo las "victorias culturales del feminismo" que, según Errejón, han tenido su reflejo en ella: "Si ves el papel de las protagonistas femeninas, ha sido un papel de ganar en centralidad y en poder. Ya no acompañan a los personajes masculinos, ahora firman acuerdos, preparan guerras y toman decisiones importantes".

Lea también: Todos quieren saber la edad de Maisie Williams tras su escena más comentada en Juego de Tronos

En la entrevista concedida a El español, el candidato de Más Madrid no se decanta por nadie para ocupar el Trono de Hierro y se decanta más en la siguiente idea: "El trono está vacío, no le pertenece a nadie. El poder no es de nadie, ni por nacimiento ni por origen ni por apellidos. Es un lugar vacío que se ocupa temporalmente".

Por otra parte, critica que Ciudadanos convirtiera a Inés Arrimadas en Daenerys. "Arrimadas no creo que sea una heroína. Daenerys es una topa que libera esclavos y les hace libres", dice. "Me parece una sobrada que se compara a Daenerys, sobre todo porque tiene como socio de gobierno a Vox, que es un partido que la encerraría en casa a fregar o cocinar".

Errejón compara a los políticos con los personajes de 'Juego de Tronos'

Por último, Errejón dice que Pablo Casado "tiene un aire" con Joffrey; a Albert Rivera lo compara con Meñique: "Que le preguntas, ¿tú con quien vas? Bueno, te lo digo en la siguiente encuesta; a Iglesias con Tyrion Lannister porque es "su personaje favorito" y a Pedro Sánchez con Jaime Lannister: "Es guapo, duda, y no tiene muy claro de qué lado va a caer".

De Abascal opina que es un "Lannister venido a menos" aunque "a él le gustaría verse como una especie de rey de la noche" y de su socia Manuela Carmena la compara con Olenna Tyrell, la que envenena a Joffrey: "No porque envenenen a nadie, sino porque se encuentra en Desembarco del Rey, donde todos dicen lo contrario a lo que piensan y ella dice la verdad".