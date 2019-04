Maisie Williams desvela la verdad sobre la polémica escena de Arya en 'Juego de Tronos' Ecoteuve.es 11:32 - 23/04/2019 0 Comentarios

El segundo episodio de la octava temporada 'desnuda' por primera vez a la joven Stark

HBO emitió en la madrugada de este domingo el segundo capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. El episodio, de 55 minutos de duración y que lleva el título Caballero de los Siete Reinos, muestra uno de los momentos más esperados por los seguidores de la serie. ¡SPOILERS!

Se trata de la escena sexual entre Arya (Maisie Williams) y Gendry (Joe Dempsie). Si en el primer capítulo, los dos se reencontraban en Invernalia con la misma química que siempre, en este segundo, la joven Stark desata su pasión a la espera de la llegada de los Caminantes Blancos "por si era su última noche con vida".

"Me llamó Sophie Turner [Sansa] para saber si había leído ya la escena", explica Massie Williams a Enterntainment Weekly. "Yo todavía estaba leyendo el guion del primer capítulo, pero ella me dijo vete a esta página del segundo capítulo. ¡Hazlo ya!".

"Cuando lo leí no me lo podía creer. Pensé que se trataba de una broma, porque los guionistas solían hacer cosas de este estilo. A Kit Harington le hicieron creer que en la primera temporada le iban a desfigurar la cara a Jon Snow. Pensaba que era otra broma como esa", continúa.

Maisie Williams desvela cómo grabó su primera escena de sexo en 'Juego de Tronos'

El tórrido encuentro entre Arya y Gendry supone, por tanto, el primer desnudo de Maisie Williams en la serie. "Vale, tengo que ir al gimnasio", bromea. "Los creadores me dieron total libertad para rodar la secuencia como quisiera. Muestra hasta donde quieras mostrar, me dijeron, así que decidí no enseñar demasiado porque no creo que sea algo importante para el personaje".

La intérprete de 22 años (las búsquedas en Google se dispararon) cuenta que a la hora de grabar, "todo el mundo fue muy respetuoso" y que "todo fue muy rápido para evitar que me sintiera incómoda". Por último, apunta que esta secuencia humaniza a Arya, que "no suele mostrar sus emociones o sus sentimientos".