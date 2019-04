Una escena eliminada de 'Juego de Tronos' confirma la conexión mental de Jon Nieve con su dragón Rhaegal Ecoteuve.es 22/04/2019 - 13:09 0 Comentarios

El 'making of' del primer capítulo lanzado por HBO demuestra una vieja teoría

Durante los últimos días, los fans más avispados de Juego de Tronos han encontrado en el primer capítulo de la octava temporada la confirmación de una vieja teoría sobre la serie. Y no ha sido en los 50 minutos de metraje del episodio, sino en el making of sobre el mismo lanzado posteriormente por HBO.

¡ATENCIÓN!: Esta noticia contiene SPOILERS del primer capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos.

En la pieza, se puede ver una escena que finalmente fue eliminada por los responsables de la ficción. Se trata del momento en el que Daenerys y Jon Nieve pasean por la nieve tras su romántico vuelo a lomos de sus dragones. "Ahora ya no me van a gustar los caballos", le dijo el Rey en el Norte a la principal candidata al Trono de Hierro."Era como si él supiera donde quería ir yo", añade el protagonista en un fragmento que finalmente no se vio en el episodio.

Desde que comenzó la serie, se ha intuido que existe una conexión mental entre los Targaryen y sus dragones. Esto se ha podido comprobar en varias escenas de la ficción en las que Daenerys lograba comunicarse de forma telepática con Drogon. También se demostró cuando Jon se atrevía a tocar a Rhaegal [que, por cierto, lleva el nombre de su padre] en Rocadragón sin que este intentara atacarle al final de la séptima temporada.

Los dragones dan pistas a Jon Nieve de que es un Targaryen

Ahora, se confirman las sospechas después de que la bestia permitiera que Jon lo montara y lo llevara exactamente al lugar al que él quería desplazarse. La propia Daenerys se quedaba en shock al ver la aceptación de sus dragones hacia su pareja. "Es una sorpresa muy grande para Daenerys cuando ve que los dragones tienen algún tipo de conexión con Jon. Le dejan estar a su alrededor", asegura David Benioff, creador de la serie, en el mismo vídeo.

"Solo los Targaryen pueden montar dragones, y eso debería ser una señal para Jon", añade desvelando las pistas que le estaban dando al personaje sobre su verdadero origen. En el último episodio, Sam desveló al fin a Jon que realmente es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen y, por tanto, el legítimo heredero al Trono de Hierro.