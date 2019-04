Petra Martínez estuvo a punto de dejar 'La que se avecina': "Me insultaban en redes" Ecoteuve.es 22/04/2019 - 12:51 0 Comentarios

La actriz que da vida a doña Fina confiesa lo mal que lo pasó en los primeros meses en la serie

La eterna espera ha llegado a su fin. La undécima temporada de La que se avecina se estrenará este miércoles 24 en Telecinco dentro de un contenedor titulado La gran noche de la que se avecina, que se emitirá desde las 22.00. Petra Martínez, la actriz que da vida a doña Fina acudió a Viva la vida para promocionar la serie.

El personaje más odiado por todos los vecinos de la comunidad de Montepinar, en especial por el Recio y Berta, llegó en la temporada número ocho. Desde entonces, La vieja maldita se ha convertido en una imprescindible de la comedia de los hermanos Caballero.

Lea también: Todo lo que necesitas saber de la undécima temporada de 'La que se avecina', la última de Antonio Pagudo

La intérprete recordó que 'asustó' a una de sus vecinas al ensayar el primer guion que le mandaron porque el texto estaba lleno de palabrotas: "¿Qué te pasaba ayer? Yo ensayando sin darme cuenta de que los gritos daban a la casa de al lado.

Sin embargo, La que se avecina estuvo a punto de perder a doña Fina. "El primer año lo pasé muy mal porque yo no conocía las redes sociales y me ponían verde. No sabes lo que era aquello. De todo. Que era una asquerosa...horroroso", desveló a Emma García.

"No es que me afectara mucho. Dije 'no les gusto' y le dije a Alberto [Caballero] yo me voy. Os voy a fastidiar la serie y me van a matar algún día, pero seguro", siguió diciendo. Afortunadamente, después de unos meses, el público cogió un especial cariño a Petra: "La gente, cuando me vea por la calle, que me pida fotos y besos, porque a mí me encanta".