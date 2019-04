El divertido guiño de Anabel Alonso en 'Amar es para siempre' a su paso por 'TCMS' Ecoteuve.es 19/04/2019 - 16:53 0 Comentarios

Su personaje en la serie de Antena 3 fantasea con imitar a Rocío Jurado y Raffaella Carrá

Amar es para siempre ha vuelto a sorprender a sus seguidores durante uno de los capítulos emitidos esta semana. La serie de Antena 3 volvió a lanzar un divertido guiño a otro programa de la cadena como ya ocurrió hace un año con La Vida Moderna de la Cadena SER.

En esta ocasión, Anabel Alonso fue la protagonista de este chascarrillo. Su personaje en la ficción, Benigna, decide sustituir a Amelia en su espectáculo en el Kings y hace un ensayo frente a Miguel, Luisita y Rocío. Al terminar su regular actuación, Sebas le dice que podría ganarse la vida imitando a grandes artista en televisión.

Lea también: La contundente respuesta de Anabel Alonso a Sánchez Dragó: "No ha utilizado nunca ninguno de estos servicios públicos ni los utilizará"

"Entonces, está decido, ¿no? ¡Sustituyo a Amelia!", afirmó Benigna. "Talento no te falta. Podrías hasta salir en televisión cantando canciones de otros, por ejemplo", le dijo Sebas. "Calla, que a Rocío Jurado la bordo. Y espérate que no me atreva con Raffaella Carrá", respondió el personaje de Anabel Alonso en un claro guiño a su paso por Tu cara me suena, donde pudo imitar, entre otros, a estas dos cantantes.