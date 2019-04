Alberto Chicote triunfa como 'Rey de la Noche' y le cae una lluvia de 'memes' de 'Juego de Tronos' Ecoteuve.es 18:04 - 17/04/2019 0 Comentarios

El cocinero compartió una foto que ha revolucionado a sus seguidores

Alberto Chicote es un fan declarado de Juego de tronos y, para celebrar el estreno de su última temporada, ha compartido con sus seguidores la foto de un 'Rey de la Noche' muy curioso. La imagen en cuestión, como no podía ser de otra forma, no ha tardado en generar una oleada de memes.

En la foto, el chef aparece caracterizado como 'El Rey de la Noche' de la serie de HBO. Tanto le ha gustado a Alberto Chicote el montaje que no ha dudado en hacer de ella su foto de perfil en Instagram y Twitter: "WINTER IS COMING. Yo también he tenido siempre los ojos azules...", bromeó.

Pero no sólo al cocinero le ha gustado la foto. Sus seguidores han decidido hacer sus propios memes del presentador caracterizado como personajes de Juego de tronos. Un club de fans de Alberto Chicote abrió la veda y subió un montaje de su cara con la de de Daenerys, mientras que el propio chef ha compartido otra de Tyrion Lannister con su rostro.