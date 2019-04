'Juego de tronos' 8X01: emotiva reunión en Invernalia y la venganza que cocina Cersei David Saiz 15/04/2019 - 13:57 0 Comentarios

Juego de tronos ha estrenado esta madrugada el primer capítulo de su última temporada. El episodio es el principio del final de una serie que ha marcado una época en televisión. ECOTEUVE.ES ya ha visto 'Winter is here', el episodio que ha inaugurado la temporada 8. Te recomendamos que no sigas leyendo si no quieres saber lo que ocurre antes de ver la serie. ¡SPOILERS!

Invernalia acoge una reunión de altura en el reencuentro más masivo (y esperado) de Juego de tronos, una serie repleta de personajes importantes pero que casi nunca habían estado todos juntos en el mismo espacio. Hasta ahora. Habría que regresar a la primera temporada para ver a algunos de ellos compartiendo plano (Arya y Jon, por ejemplo), algo que por fin sucede en el estreno de la octava temporada de Juego de tronos.

El capítulo comienza con la llegada a Invernalia de Daenerys y Jon Nieve acompañados por todo el ejército de Inmaculados. Con ellos también llegan Tyrion, Varys, Gendry o Perro, así como los dragones de la reina. En Invernalia les esperan las hermanas Sansa y Arya Stark, Bran y Samwell Tarly, entre otros.

La llegada de Daenerys es vista con recelo por Sansa, que tiene cosas que reprochar a Jon Nieve después de renunciar a su título de rey del norte. Además, no se fía de Daenerys ni de la relación que ahora tiene con Jon.

Si en el final de la séptima temporada Daenerys y Jon consumaban por fin su amor, el inicio de la octava temporada deja algún momento de exaltación de su amor que roza lo empalagoso. Bien es cierto que gracias a esto, la serie ofrece una de las secuencias más espectaculares protagonizada por los dos dragones que le quedan a Daenerys. Ella a lomos de uno y Jon subido en otro por primera vez.

La venganza que cocina Cersei

Mientras todos se reúnen en Invernalia, Cersei sigue maquinando en Desembarco del Rey. Está sola después de que Jaime Lannister también pusiera rumbo a Invernalia para luchar contra los caminantes blancos. Sin embargo, no está dispuesta a quedarse esperando con los brazos cruzados.

Por un lado, se rodea de Euron Greyjoy. Por otro, recurre a Ser Bronn de Aguasnegras para que se deshaga de sus "traicioneros hermanos".

Que los caminantes blancos están más cerca que nunca (aunque no se les ve en este capítulo) lo demuestra una muerte bastante tétrica. El niño Ned Umber aparece colgado en el pared y son Tormund y Beric, supervivientes del Muro, quienes se topan con la escena.

El 'spoiler' que se come el propio Jon Nieve

Dos momentazos cierran el primer capítulo de la octava temporada de Juego de tronos. Por un lado, Jon Nieve descubre por fin su verdadera identidad. Se lo dice Samwell Tarly justo después de que éste se entere de que Daenerys ha matado a su padre y su hermano. Incrédulo al principio, Jon escucha de boca de su amigo que no es ningún bastardo, al contrario. Jon es el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen (los espectadores lo descubrimos al final de la séptima temproada). Así las cosas Jon es el legítimo rey de los Siete Reinos. ¿Qué pasará ahora con Daenerys?

Para terminar, llega a Invernalia el único que faltaba. Jaime Lannister dio portazo a Cersei al final de la séptima temporada y ahora entra en la fortaleza del Norte. La escena final ofrece una impactante imagen de su encuentro con Bran, a quien el propio Jaime dejó inválido tirándolo desde un torreón por descubrir la relación incestuosa de Cersei y Jaime.