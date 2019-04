'Juego de Tronos' agita la programación de Semana Santa: los programas que se caen y los que siguen 9:07 - 15/04/2019 0 Comentarios

Las cadenas modifican sus parrillas durante los próximos días

Programas Juego de Tronos

El estreno mundial de la octava y última temporada de Juego de Tronos , y una parrilla que da descanso a muchos programas para cambiarlo por películas, algo propio de estas fechas vacacionales, es lo que espera al espectador esta Semana Santa.

La 1 emite el lunes a las 22.40 el capítulo cuarto de La Caza. Monteperdido, en el que el teniente Baín y la sargento Sara Campos van logrando recomponer los años de secuestro de Ana y Lucía, aunque los padres de Lucía utilizan a Ana para intentar precipitar los acontecimientos y encontrar cuanto antes a su hija. Un acontecimiento da un giro dramático a la investigación y a la vida de la sargento.

La campaña electoral deja a los espectadores sin Masterchef el martes. A las 22.10 emite la cadena pública el debate a seis con representantes de todos los grupos parlamentarios, moderado por Xabier Fortes.

También en clave de elecciones, el Canal 24 horas ofrecerá el lunes el debate de los candidatos por Barcelona y el miércoles el de los de la Comunidad Valenciana.

La Semana Santa cambia la programación: no habrá el jueves Cuéntame cómo pasó ni el sábado Prodigios.

La 2 tiene programación especial con motivo de la Semana Santa y este año las protagonistas serán las procesiones de la localidad vallisoletana de Medina del Campo el Jueves y el Viernes Santo.

Asimismo, ofrecerá las celebraciones religiosas desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid: misa en la cena del Señor (jueves, 18:30), la Pasión del Señor (viernes, 17:00) y la vigilia pascual (sábado, 22:00).

La mirada de La 2 se extenderá también a algunos de los actos religiosos más importantes del mundo como el via crucis desde el Coliseo romano (viernes, 21:15), y la misa de resurrección y bendición urbi et orbi desde la Plaza de San Pedro (domingo, 10:00).

Además, este canal dedicará la noche del jueves a conocer la biografía de los primeros seguidores de Jesús y los primeros pasos del cristianismo. Documaster (22:00 horas) emitirá los cuatro capítulos de la serie documental "Los viajes mortales de los apóstoles" que parte de registros históricos e incluye los últimos descubrimientos para narrar los heroicos viajes de los discípulos de Jesús.

Antena 3 emite el lunes nuevo capítulo de 45 revoluciones, en el que Guillermo conseguirá el apoyo de Zabala para grabar el primer disco de Robert, pero las sorpresas y las puñaladas por la espalda no han hecho más que empezar.

A partir de aquí la programación se altera con motivo de las vacaciones. El martes descansa Allí Abajo y tanto esa noche como la del miércoles y el jueves se dedicarán al cine, con títulos aún por determinar; el viernes, películas en lugar de Boom, Ahora Caigo, Amar es para siempre y Puente Viejo, aunque se mantiene Juego de juegos en horario estelar.

La Sexta mantiene Más vale tarde, Al Rojo Vivo y Zapeando, pero emitirá cine de lunes a jueves y también da descanso el viernes a La Sexta Columna y Equipo de investigación; el sábado se mantiene laSexta Noche y el domingo libran por vacaciones El Objetivo y Salvados, en cuyo lugar se emitirán películas.

Lo más destacado de Neox está el domingo con la celebración del Día Mundial de Los Simpson y la emisión en sobremesa de episodios que han votado los espectadores en la web y redes sociales del canal de Atresmedia.

Nova emite el domingo nuevo episodio de estreno de la ficción turca Madre, la serie más vista del año en la televisión temática, y el viernes cambia las telenovelas por cine y maratones de series americanas como "Los Misterios de Laura".

A la espera del estreno de Supervivientes en Telecinco, continúa con su serie Secretos de Estado, cuyo capítulo 10 se centra en el arranque de la campaña para elegir al candidato del partido.

Juego de tronos agita la programación de Semana Santa

Juego de tronos ha arrancado esta madrugada su octava y última temporada. Serán seis episodios de más de una hora de duración, los más largos y caros de este fenómeno televisivo, para poner cierre a la saga televisiva basada en las novelas de George R.R. Martin: "El invierno ha llegado, los Caminantes Blancos liderados por el Rey de la Noche invaden Poniente y sólo hay dos bandos posibles: los vivos y los muertos".

Un días después su canal #0 estrena con doble capítulo "Serengueti", una producción documental de la BBC Earth sobre los animales del Parque Nacional del Serengueti en Tanzania.

Netflix trae varias novedades en esta semana vacacional para muchos. El lunes, El secreto de Nick, sobre una chica de 13 años con mucha calle, gran habilidad para el engaño y un objetivo secreto, y el jueves "My First First Love", serie adolescente surcoreana sobre amores y amistades entre un grupo de jóvenes.

El viernes, Lunatics, comedia de diez capítulos sobre las vidas de seis individuos extraordinarios a través de entrevistas documentales y grabaciones propias que siguen su trayectoria durante varios meses con resultados hilarantes.

El próximo domingo, a las 22:00 horas, llega a Cosmo la segunda temporada de Frankie Drake Mysteries, con nuevos casos para esta agencia de detectives femenina pionera en el Toronto de los años 20. Su estreno en España coincide con el anuncio por parte de la cadena canadiense CBC de su renovación por una tercera temporada.

DMAX dedica la noche del lunes, martes y miércoles a Knightfall, serie de diez capítulos sobre los últimos años de los Caballeros Templarios y su lucha por conservar los símbolos más sagrados de los cristianos que el canal emitirá por primera vez en abierto en España

Continúa además con su programación especial de Semana Santa con la emisión el sábado de Los enigmas de Jesucristo, 'docuserie' en la que, ayudados por las últimas recreaciones por ordenador y fieles reconstrucciones de escenas clave de su vida, un grupo de expertos e investigadores ponen bajo el microscopio reliquias y textos sobre el nazareno.