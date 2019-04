Rosalía ficha por 'Juego de tronos': pondrá su voz en el disco recopilatorio de la serie Ecoteuve.es 19:00 - 9/04/2019 0 Comentarios

Compartirá 'tracklist' con Ellie Goulding, Travis Scott o The Weeknd

For the throne, el disco de la música inspirada en Juego de tronos, tendrá una importante presencia española. A la 'tracklist' del recopilatorio de HBO se ha sumado la cantante Rosalía.

Se colaboración en el disco irá de la mano del productor peruano A.Chal. A la cantante de Malamente o Con altura, se sumarán artistas de la talla de The National, Mumford and Sons, Ellie Gouldin, SZA, Travis Scott, The Weeknd, Matthew Bellamy, ASAP Rocky o Lil Peep.

For the throne será la banda sonora de Juego de tronos y acompañará a la oficial, compuesta por Ramin Djawadi. Verá la luz el próximo 26 de abril, 12 días después del desenlace de la serie de HBO.

Queda muy poco para el día que todo el mundo espera: el 14 de abril, el del final de Juego de tronos. Un final que se guarda como oro en paño y que está a prueba de 'spoilers' mediante medidas surrealistas. Sin ir más lejos, Sophie Turner, la actriz que da a Sansa Stark, obligó a su prometido, Joe Jonas, a firmar un contrato de confidencialidad para evitar que desvelara detalles del desenlace de la serie.