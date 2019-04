Antonio de la Torre protagonizará 'La línea invisible', una miniserie de Movistar+ sobre los inicios de ETA Ecoteuve.es 16:53 - 9/04/2019 0 Comentarios

La producción sobre el primer atentado de la banda correrá a cargo de Manuel Barroso

Antonio de la Torre se embarca en un nuevo proyecto profesional. El malagueño protagonizará la nueva miniserie de Mariano Barroso para Movistar + La línea invisible, que gira en torno al primer atentado de la banda terrorista ETA.

Así lo confirmó el propio actor en una entrevista para la Cadena SER: "A mediados de mayo empiezo a rodar la miniserie sobre el primer atentado de ETA. Me hace mucha ilusión trabajar con Mariano. He visto El día de mañana y me ha parecido buenísima. A ver qué tal nos queda esta".

La ficción constará de seis capítulos y contará los orígenes de ETA, centrándose en la figura de Txabi Etxebarrieta. El líder de la organización terrorista cometió el 7 de junio de 1968 el primer atentando de la banda, acabando con la vida de un Guardia Civil de 25 años. Todas las miradas apuntan a Antonio de la Torre para interpretar al terrorista.

El actor estrenará próximamente el drama Chasing Satellites (Carmen Maura, Paz Vega y Quim Gutiérrez), La trinchera infinita y El plan. Por su parte, Manuel Barroso se encuentra trabajando en Criminal, la serie internacional de Netflix, y en cuyo guion trabajará.